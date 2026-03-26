”SDP on valmis pelottelemaan suomalaisia ydinaseilla”

Oppositio ja hallitus ovat kiistelleet siitä, pitäisikö ydinaseita koskevat rajoitteet kirjata lakiin vai erilliseen selontekoon.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi Ylen A-studiossa, ettei parlamentaarinen keskustelu edistänyt yhteisymmärrystä.

SDP:ssä närkästyttiin siitä, että lakiesitys ydinaseiden kieltoa koskevien rajoitusten purkamisesta valmisteltiin ilman oppositiota. Tytti Tuppurainen epäili hallituksen väitettä, jonka mukaan ydinaseita ei tuotaisi maan rajojen sisälle rauhan aikana.

– Jos hallitus olisi niin tosissaan sen kanssa, että tämmöinen poliittinen julistus voitaisiin antaa ja sillä olisi jotain sitovuutta, jää vain se kysymys, minkä takia sitä ei voitaisi kirjata lakiin, Tuppurainen sanoi A-studiossa.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra huomautti, että ydinasepelotteen pitää olla voimassa kaikkina aikoina.

– Se ei voi riippua siitä, että Suomessa tehtäisiin joku erityinen päätös mahdollisessa kriisitilanteessa, jossa sitten laista poistettaisiin jotain. Se ei voi siis olla lakitasolla, Kopra sanoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eduskunnassa puolueen äänestävän esitystä vastaan.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ihmettelee SDP:n toimintaa. Hänen mukaansa puolue vaikuttaa siirtyneen asiassa Kimmo Kiljusen (sd.) ja Nasima Razmyarin (sd.) linjalle.

– A-studiossa Tytti Tuppurainen todistaa, että SDP on valmis pikkupolitikoimaan pelottelemalla suomalaisia ydinaseilla, vaikka kyse on normaalista Nato-integraatiosta, Sammallahti sanoo.

– Turpo-kysymyksissä sisäisesti riitainen SDP on nyt ajautunut lopullisesti Kiljusen-Razmyarin-linjalle, kansanedustaja toteaa.