Valiokunnan puheenjohtaja: Pääministerillä oli mandaatti sopia EU-lainasta

EU-johtajat päättivät viime viikolla 90 miljardin euron yhteisvelasta Ukrainan tukemiseksi.

– Suomen yksiselitteinen tavoite on ollut varmistaa Ukrainan tuki. Ukrainan puolustuksen rahoitus ei saa katketa missään tilanteessa, sanoo suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) tiedotteessa.

Sirén painottaa, että Suomen ensisijainen kanta on ollut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttäminen Ukrainan tukemiseen.

– Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö olisi ollut paras ja oikeudenmukaisin ratkaisu. On perusteltua, että aggressori maksaa aiheuttamansa tuhot, Sirén toteaa.

Samalla Suomi on Sirénin mukaan suhtautunut avoimesti myös muihin rahoitusratkaisuihin, jotta Ukrainan tuki voidaan varmistaa EU:ssa haastavasta päätöksenteosta huolimatta.

– Suomi on painottanut jäädytettyjen varojen käyttöä, mutta olemme myös todenneet, että voimme hyväksyä EU:n budjetin liikkumavaran käytön, jos se on tarpeen Ukrainan rahoituksen turvaamiseksi, Sirén sanoo.

Eurooppa-neuvostossa päädyttiin ratkaisuun, jossa Ukraina saa rahoitusta EU:n yhteisellä lainalla. Ratkaisussa Venäjän jäädytetyt varat toimivat yhteislainassa niin sanottuna perälautana.

– Liikkumavaran, eli yhteisvelan, osalta haasteena oli yksimielisen päätöksenteon edellytys. On tärkeää, että ratkaisu löytyi tästä haasteesta huolimatta ja 24 jäsenmaata löysi yhteisen linjan koskien Ukrainan rahoitusta. Tämä oli kaikkein tärkeintä, Sirén sanoo.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja korostaa toimivaa yhteistyötä valtioneuvoston ja eduskunnan välillä.

– Neuvottelutilanteen muututtua kesken viimeviikkoisen Eurooppa-neuvoston kokouksen, pääministeri soitti minulle aamuyöstä. Näin kuuluukin toimia. Kävimme läpi tilanteen ja ylläkuvatun neuvottelumandaatin, pääministeri toimi sen mukaisesti. Ukrainan tukeminen on kriittistä Euroopan turvallisuudelle. EU:n on pystyttävä tekemään päätöksiä myös vaikeissa tilanteissa.

