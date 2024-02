Ruotsin tiedustelu: Venäjä ottaa Itämeren tähtäimeensä heti kun mahdollista

Venäjä kääntää katseensa Itämerelle heti kun hyökkäyssota Ukrainassa sen mahdollistaa, varoittaa Ruotsin sotilastiedustelu (Must).

Must kertoo asiasta maanantaina julkaistussa vuosikertomuksessaan.

Viime kuukausina usean valtion tiedusteluviranomaiset ovat varoittaneet, että aikaa varautua Venäjän huomion kohteeksi päätymiseen ei ole ehkä niin paljon kuin on kuviteltu. Norjan turvallisuuspoliisin mukaan Venäjä vahvistaa joukkojaan Karjalassa ja Puolan tiedustelun mukaan Naton itäisten jäsenmaiden olisi viisasta varautua mahdolliseen konfliktiin jopa kolmen vuoden aikajänteellä.

Ruotsin sotilastiedustelu ei anna määräaikaa, mutta varoittaa, että Venäjä suuntaa kiinnostuksensa luoteeseen heti, kun sen kärsimät tappiot Ukrainassa tekevät tämän mahdolliseksi. Se voi olla vaikeaa ja tulla kalliiksi, mutta Kreml on priorisoinut asian korkealle.

– Olisi virhe kuvitella, että väliaikaiset rajoitteet Venäjän kyvykkyyksissä antaisivat meille hengähdysaikaa, sanoi Mustin päällikkö Thomas Nilsson julkaisutilaisuudessa Dagens Nyheterin (DN) mukaan.

DN jatkaa, että Nilssonin mukaan Venäjän toiminnan aikataulu riippuu tietysti siitä, millaisesta hyökkäyksestä tai muusta toimenpiteestä tulevaisuudessa olisi kyse.

Norjan turvallisuuspoliisin mukaan Ruotsin Must muistuttaa, että vaikka Venäjän maavoimat ovat ohentuneet hyökkäyksessä Ukrainaan, meri- ja ilmavoimat eivät ole kärsineet vastaavasti. Niinpä sillä on kyky tehdä rajattuja sotilaallisia operaatiota esimerkiksi Itämerellä.

Must painottaa, että Ruotsin ote ei saa lipsua. Omaa valppautta on pidettävä yllä jatkuvasti ja varautumista jatkettava. Venäjä käyttää Ruotsia jo esimerkiksi pakotteita kiertäessään kauttakulkumaana, ja sen tiedustelun painopiste on siirtymässä pois diplomaateista, joita on karkotettu lähetystöistä useita.

Venäjän pitkän tähtäimen doktriiniin kuuluu voimakkaasti sosiaalisten konfliktien lietsominen ja sisäisen epävakauden rakentaminen niiden kautta. Lisäksi Venäjä harjoittaa jatkuvasti toimintaa, jolla se luo edellytyksiä toteuttaa sabotaasia itse tai välikäsien kautta. Tähän lukeutuvat niin tiedustelutiedon hankkiminen kuin välikäsien ja muiden toimijoiden värvääminen.