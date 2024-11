Sääkartta punaisella – loppuvuoden ennusteessa voimakas signaali

Tuore vuodenaikaisennuste ennakoi joulu–helmikuun jakson olevan Suomessa selvästi keskimääräistä lauhempi.

Suomen lähialue erottuu Forecan mukaan Euroopan ennustekartalla suurimmilla poikkeamilla keskimääräisistä lämpötiloista. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF ennakoi, että joulu–helmikuu on Suomessa todennäköisimmin tavanomaista lauhempi ja sateisempi.

– Lämpötilapoikkeama keskimääräiseen verrattuna voi olla kaksi astetta tai enemmänkin, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa.

Lämmön takana on asetelma, jossa Etelä- ja Keski-Euroopassa on tavallista enemmän korkeapainesäätä ja Islannista Jäämerelle matalapainetoiminta on tavallista vilkkaampaa.

– Matalapaineet voivat siis kulkea itään päin tavallista pohjoisempaa reittiä, jolloin lauhaa ilmaa leviää niiden yhteydessä myös Pohjois-Eurooppaan. Suomen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että sää todennäköisesti vaihtelee tavalliseen tapaan kirpeistä pakkasista lauhan tuuliseen säähän, mutta lauhoja jaksoja olisi enemmän kuin yleensä, Latvala sanoo.

Suomen lisäksi myös maan itäpuolella Venäjällä sekä paikoin Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa ennusteessa näkyy jopa yli kahden asteen poikkeama tavanomaista lämpimämpään suuntaan joulu–helmikuun jaksolle.

Keski- ja Itä-Eurooppaan ennustetaan laajalti 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpää joulu–helmikuun jaksoa ja aivan läntisimpään ja aivan eteläisimpään Eurooppaan 0–1 astetta keskimääräistä lämpimämpää.