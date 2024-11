Tämä päivittäinen tapa voi ehkäistä syöpää

Kävelylenkki aamulla ja illalla voi vähentää riskiä sairastua suolistosyöpään, arvioi tutkimus, jossa kohderyhmänä oli yli 85000 ihmistä.

Jo aiemmin säännöllisellä liikunnalla on osoitettu olevan syöpää vähentävä vaikutus. Uuden tutkimuksen mukaan myös liikunnan ajankohdalla on väliä, The Telegraph -lehti kertoo.

Regensburgin yliopiston tutkimuksessa käsiteltiin aineistoa 86252 ihmisestä, jotka olivat mitanneet päivittäistä fyysistä aktiviteettiaan kelloilla. Reilun viiden vuoden seurantajaksolla suolistosyöpiä todettiin yhteensä noin 530.

Tutkijat poimivat neljä aktiivisuuden mallia: koko päivän kestävä, illalla tapahtuva, aamuin sekä illoin tapahtuva sekä liikkuminen keskellä päivää ja myöhään illalla.

Heidän mukaansa kaksi liikunnallista hetkeä päivässä, noin kello 8 aamulla ja kello 18 illalla, yhdistyivät matalampaan paksusuolen- ja peräsuolensyövän riskiin ja toivat selvempää hyötyä kuin yleinen fyysinen aktiivisuus.

Liikunta aamuin illoin saattaa vähentää syöpäriskiä jopa kymmenesosalla. Tarkempaa syytä sille, miksi juuri nämä kellonajat vaikuttavat, ei tutkimuksessa selvitetty.

Tutkimusta rahoittaneen Maailman syöpätutkimusrahaston tutkimusosaston apulaisjohtaja, professori Helen Crocer kuvailee tuloksia kiehtoviksi.

– Ne antavat mahdollisuuden kehittää syöpäriskin pienentämiseen tarkempia suosituksia, joihin sisältyy malleja ja ajoitusta fyysiselle aktiviteetille, hän sanoo.

Jo aiemmin on havaittu, että varhaisen aamun liikunta voi vähentää rinta- sekä eturauhassyövän riskiä. Tuolloin tutkijat arvioivat, että aamutreeni ikään kuin ”nollaa kehollisen kellomme” ja vähentää riskiä vuorokausirytmin häiriintymiselle, jolla taas on yhteys sairastuvuuteen.

Suolistosyöpä on Iso-Britanniassa neljänneksi yleisin ja Suomessa jo kolmanneksi yleisin syöpätyyppi. Suolistosyöpään kuolee noin 1200 suomalaista vuosittain.