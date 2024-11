Valtava määrä sotasaalista – Israel harkitsee uuden yksikön aseistamista

Ei ole mikään salaisuus, että Venäjä ja Iran ovat aseistaneet Hizbollahia suurella määrällä panssarintorjuntajärjestelmiä ja muita aseita.

Israelin Libanoniin suuntautuvan ”Pohjoiset nuolet”-operaation jäljiltä löytämien Kornet- ja Almas-panssarintorjuntajärjestelmien määrä on kuitenkin osoittautunut niin valtavaksi, että Israelin puolustusministeriö harkitsee uuden yksikön perustamista niillä aseistettuna.

Aiheesta uutisoineen Israel Hayomin mukaan ensin mietittiin vain aseiden hävittämistä, mutta kun löydettyjen järjestelmien ja niiden ohjusten määrä alkoi kasvaa, päätös niiden hävittämisestä peruttiin.

Israelin haltuunsa saamien venäläisten ja iranilaisten panssarintorjuntajärjestelmien tarkka määrä on tuntematon, mutta sotasaalisaseita on tiettävästi tuotu Libanonista jo kymmeniä kuorma-autollisia, ja operaatio jatkuu yhä.

Kyseessä ei olisi ensi kerta, kun Israel ottaisi käyttöön sotasaalisaseita, vaan se on tuttu käytäntö aina maan itsenäistymisestä alkaen. Kuuden päivän sodasta vuonna 1967 Israelin haltuun jäi 820 panssarivaunua ja telatykkiä, mukaan lukien 350 T-54/55-panssarivaunua, joista osa oli hylätty täysin ehjinä.

Jom Kippurin sodassa lokakuussa 1973 Israel sai haltuunsa 1 500 panssaria, mukaan lukien 200 T-62-taistelupanssarivaunua ja vuoden 1982 Libanonin sodasta vielä 400 neuvostovalmisteista panssarivaunua.

Osa sotasaaliiksi jääneistä neuvostopanssarivaunuista kunnostettiin ja modernisoitiin: T-54-vaunusta tuli Tiran 4, T-55:stä Tiran 5 ja T-62:sta Tiran 6. Käyttöön otettujen sotasaalispanssarivaunujen määrä kasvoi aina 1970-luvun puoliväliin saakka, jolloin joka viides käytössä ollut vaunu oli alun perin neuvostoliittolainen. 1980-luvun alkupuolella niitä alettiin kuitenkin jo poistaa käytöstä ja jopa myydä ulkomaille. Vaunuja pystyi käytössä kuitenkin aina 2000-luvun alkuvuosikymmenen lopulle asti.

Neuvostopanssareihin perustuvaa Achzarit-miehistönkuljetusvaunua alettiin valmistaa 1980-luvun lopulla. Niitä valmistettiin noin 500, joista noin 100 on yhä käytössä.

Tätä historiaa vasten on hyvinkin mahdollista, että Israelin puolustusvoimat modernisoi ajan mittaan myös Kornet- ja Almas-panssarintorjuntajärjestelmät. Laser-ohjautuvan Kornetin ohjuksen kantama on noin 5,5 kilometriä. Almasin ohjuksen kantama vaihtelee mallin mukaan: Almas-1:n kantama on enintään neljä kilometriä, mutta Almas-3:n jo yli kymmenen kilometriä.