”Teemme kaikkemme” – Tätä venäläisjoukkojen läpimurto tarkoittaisi

Venäjällä on tällä hetkellä useitakin taktisia etenemisvaihtoehtoja. Ocheretynen valtauksen jälkeen yhtenä mahdollisuutena pidetään etenemistä länteen, Hrodivkan kautta Pokrovskin kaupunkiin, joka on Ukrainalle tärkeä sotilastukikohta. Toisaalta joukkoja voi suunnata yhtä hyvin myös pohjoiseen, uutisoi The Guardian.

Toistaiseksi Ukraina pitää pintansa Donetskin alueella sijaitsevassa Tšasiv Jarissa, mutta puolustus on koetuksella. Mikäli Venäjä onnistuu valloittamaan alueen, voi se samanaikaisesti edetä myös etelästä. Venäläiset ovat saavuttaneet kaupungin itäosan, ja taistelu jatkuu alueella aggressiivisena.

Alueen menettämistä pidetään erittäin vahingollisena sodankulun kannalta.

– Teemme kaikkemme säilyttääksemme asemamme, Andrii Todorov toteaa tilanteesta.

Tšasiv Jarin saartaminen tarjoaisi Venäjälle mahdollisuuden päästä lähellä oleviin tärkeisiin kaupunkeihin eli Kostjantynivkaan , Kramatorskiin ja Slovjanskiin. Kaupungeissa asuu kymmeniä tuhansia siviilejä sekä monia sotilaita.

Vaikuttaa siltä, että Venäjä käyttää klassisia Neuvostoliiton ja toisen maailmansodan aikaisia sotataktiikoita pyrkiessään hyökkäämään useasta suunnasta ja murtamaan useita rintamalinjoja.

Ensimmäiset, kipeästi kaivatut, Yhdysvaltain 61 miljardin dollarin tukipaketin toimitukset ovat saapuneet Ukrainaan, mutta kestää kuitenkin useita viikkoja ennen kuin aseita ja varusteita saadaan suuria määriä rintamalle.