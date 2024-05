Rajalaki lähti yksimielisenä hallituksesta – näin RKP:ssa siihen suhtaudutaan

Hallituspuolue RKP:ssa ei haluta ottaa selkeää kantaa hallituksen lakiesitykseen välineellistetyn maahantulon torjumiseksi, ennen kuin perustuslakivaliokunta on arvioinut sitä huolella. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson korostaa kuitenkin Verkkouutisille, että esitys lähti valtioneuvostosta yksimielisenä ja selkeä enemmistö ryhmästä kannattaa sen tuomista eduskuntaan.

– Se oli yksimielinen esitys valtioneuvostossa ja selkeä enemmistö meidän eduskuntaryhmästä katsoo, että lakiesitys voi tulla tänne perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Perustuslakivaliokunnan lausunto tulee olemaan hyvin keskeinen ja nyt on tärkeää antaa valiokunnalle työrauha, Andersson kommentoi asiaa eduskunnassa.

Andersson viittaa lakiesityksen olemassa oleviin jännitteisiin eikä halua naulita kantaansa ennen perustuslakivaliokunnan lausuntoa:

– Oma kantani on, kuten ryhmän enemmistön kanta eli hyväksyn, että laki tulee tänne eduskuntaan, muttta kuten oikeuskanslerikin omassa lausunnossaan viittaa, koska kyse on kansallisen turvallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien yhteensovittamisesta, arviointi on syytä tehdä huolellisesti, monipuolisesti ja laajasti täällä eduskunnassa. Ja siinä tilanteessa nyt olemme.

– Me odotamme ja annamme perustuslakivaliokunnalle täyden työrauhan.

RKP:ssa on linjattu jo aiemmin, että kansanedustajat saavat niin sanotusti vapaat kädet äänestää laista eduskunnan suuressa salissa. Andersson vahvistaa, että kyseinen linjaus on yhä voimassa:

– RKP:llä ei tässä tule olemaan ryhmäkuria, koska tämä ei ole hallitusohjelmahanke ja viittaan myös edellä mainittuihin haasteisiin, mutta painotan edelleen sitä, että selkeä enemmistö meidän eduskuntaryhmästä katsoo, että tämä laki voi tulla eduskuntaan ja nyt odottelemme perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Ja olettaisin, että muutkin puolueet tekevät samoin tässä tilanteessa.

Rajalaissa on kyse poikkeuslaista, jonka säätäminen kiireellisenä edellyttäisi viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnasta. Käytännössä hallituspuolueiden lisäksi tukea pitäisi saada myös isoista oppositiopuolueista. SDP:n kanta on ollut toistaiseksi varauksellinen eikä eduskunnasta tavoitettu ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen ehtinyt kommentoida asiaa tänään. Kielteisesti lakiin toistaiseksi suhtautuneen vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei halunnut taas ottaa siihen kantaa, koska ei ollut ehtinyt vielä lukea sitä.

