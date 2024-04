Täällä testataan hyökkääjän ja puolustajan kyvyt, Itä-Ukrainan kaupungit vaarassa

Frontelligence Insight -analyysiyhtiö kiinnittää huomiota Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Tšasiv Jarin kaupungin ympäristössä käytäviin taisteluihin.

– Taistelu Tšasiv Jarista on lakmustesti sodan osapuolille. Sen hallinnan menettämisellä on ikäviä seurauksia Ukrainalle. Jos taas hyökkääjä ei saa vallattua kaupunkia ajoissa, se herättää epäilyjä Venäjän kyvystä valloittaa Donbass (nimitys Donetskin ja Luhanskin alueille Itä-Ukrainassa), kertoo analyysiyhtiön perustaja, Tatarigami-nimimerkillä sosiaalisessa mediassa kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri.

Hänen mukaansa Tšasiv Jarin maantieteellinen sijainti tekee siitä hyvän puolustusaseman, joka estää venäläisten etenemisen kohti Donbassin tärkeimpiä kaupunkeja.

Kaupunki on maantieteellisesti korkealla paikalla. Sen itäosan läpi kulkee vesikanava, joka muodostaa luonnollisen esteen.

– Jos resurssit kohdistetaan oikein, Tšasiv Jar voi olla valtava este venäläisjoukkojen etenemiselle, Tatarigami sanoo viestipalvelu X:ssä.

Hän katsoo, että vesikanavan yli kulkevat sillat todennäköisesti tuhotaan, jos Ukrainan joukot vetäytyvät kaupungin itäpuolelta.

– Vaikka kanava ei ole syvä, se voi kuitenkin haitata ajoneuvoja ja muuttaa taistelun jalkaväkikeskeiseksi.

Kanavan pohjois- ja eteläpuolella olevilla alueilla ei ole vesikanavia, mutta kyseisillä alueilla kulkee putkistoja.

Tatarigamin mukaan Venäjä käyttää perinteisesti maahanlaskujoukkoja keskeisillä hyökkäyssunnilla.

– 98. maahanlaskudivisioonan ja 11. ilmarynnäkköprikaatin rykmenttien käyttö todistaa hyökkääjän pitävän tätä suuntaa tärkeänä.

Hänen mielestään on hyvin todennäköistä, että Venäjä etenee kanaalialueelle, kun otetaan huomioon puolustusasemia ja rakennuksia tuhoavien venäläisten liitopommien tuhovoima sekä tykistöylivoima.

– Venäjä on sijoittanut neljä lähi-ilmatukeen tarkoitettua SU-25-konetta Tšasiv Jarin lähelle. Se on toinen merkki suuremmasta ongelmasta. Se osoittaa Ukrainan ilmapuolustusongelmien vakavuuden.

– Tilanne on arviomme mukaan vaikea johtuen useista seikoista: linnoitteiden rakentamisen viivästyminen, hitaan mobilisoinnin aiheuttama henkilöstövajaus ja pula länsimaisista ammuksista sekä tykistö- ja ilmapuolustusjärjestelmistä.

Tatarigamin mukaan Venäjän joukkojen kasvavan edun Ukrainan joukkoihin nähden odotetaan saavuttavan huippunsa tänä vuonna, elleivät Ukraina ja länsi ryhdy hätätoimenpiteisiin.

Battle for Chasiv Yar. Analysis, Implications, Projection

🧵Thread:

The battle for Chasiv Yar is a litmus test for both sides. Losing control of it will have dire results for Ukraine. Failure to capture Chasiv Yar on time would raise doubts about Russia's ability to seize Donbas pic.twitter.com/KXuaFmtPVZ

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) April 8, 2024