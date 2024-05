Sähkön siirtomaksujen erot voivat olla lähes kymmenkertaisia

Omakotiliiton teettämän tuoreen selvityksen mukaan sähkön jakeluverkkoyhtiöstä lähes puolet, eli 38 yhtiötä, on nostanut sähkönsiirron hintaa viime vuodesta.

Yhtiöistä on kaksi on laskenut ja 37 on pitänyt hinnan ennallaan viime vuoteen verrattuna. Siirron perusmaksu on edullisimmillaan 4,70 euroa ja kalleimmillaan 40,66 euroa kuukaudessa.

Selvityksen teettäneen Omakotiliiton mukaan Energiaviraston aiempi löyhä valvontamalli on aiemmin mahdollistanut perusteettomien kustannusten veloittamista kuluttajilta.

Energiavirasto on kuitenkin vahvistanut vuosille 2024-2031 uuden valvontamallin, jonka tarkoituksena on parantaa tapaa, jolla lasketaan verkkoyhtiön tuotolle määritelty katto. Uuden laskentamallin tarkoitus on saada verkkoyhtiöitä investoimaan infrastruktuuriinsa pitkäjänteisemmin.

Energiaviraston mukaan malli pyrkii myös tasapainottamaan sähkön hinnan maltillistamista suhteessa yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden verkkojen kehittämiseen.

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors ei kuitenkaan ole vielä tyytyväinen lopputulokseen.

– Monopoliyhtiöiden tuoton takaava valvontamalli ei ole vieläkään oikeudenmukainen, joten jatkamme vaikuttamista siirtohintojen alentamiseksi. Samalla tulemme seuraamaan, miten uusi valvontamalli toteuttaa tavoitettaan eli sähkön siirtohintojen hillintää, Rehnfors korostaa.