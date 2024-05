Venäjä hyökkäsi rajusti – suuret tappiot

Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportin mukaan Venäjän hyökkäykset Itä-Ukrainassa voimistuivat huhtikuussa verrattuna edelliskuukauteen.

Raportin mukaan hyökkäykset alueella kasvoivat 17 prosenttia, ja näistä yli kolme neljäsosaa tapahtui etulinjan Avdijivkan, Tshasiv Jarin ja Marinkan alueilla.

Hyökkäykset Tshasiv Jarin läheisyydessä lisääntyivät 200 prosenttia maaliskuusta huhtikuuhun.

Merkittävä hyökkäysten lisääntyminen Tshasiv Jarin lähistöllä viittaa Venäjän uusiin ponnistuksiin vallata kaupunki, joka sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla Bahmutin länsipuolella.

Vaikka hyökkäysten määrä tällä akselilla kasvoi merkittävästi, raportissa todetaan, että Venäjä saavutti alueella vain pieniä taktisia voittoja ja kärsi lähes varmasti suuria tappioita.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2024