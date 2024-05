Satelliittikuvat näyttävät: Maahyökkäys etenee Gazassa

Israelin hyökkäys Gazan kaupungissa Rafahissa on laajentunut ilmaiskuista maaoperaatioihin, osoittavat CNN:n hankkimat Planet Labs -yhtiön tuottamat uudet satelliittikuvat.

Kuvat näyttävät Israelin asevoimien aktiivisen toiminnan Egyptin ja Gazan välisen rajanylitysalueen lähellä.

CNN:n mukaan toiminta muistuttaa viime vuonna Gazaan suoritetun maahyökkäyksen alkuvaiheita.

Kuvat, jotka on otettu 5.–7. toukokuuta, viittaavat siihen, että alueella on tuhottu rakennuksia, ja alueelle on koottu Israelin joukkojen ajoneuvoja. Kuvissa näkyy, että Israelin joukkoja on tunkeutunut Palestiinan erillisalueen sisälle Rafahin ylitysportista.

CNN:n muussa kuvamateriaalissa näkyy lisäksi ilmahyökkäysten jälkeisiä hetkiä. Ihmisiä, mukaan lukien lapsia, nähdään pakenevan paikalta, osa kantaen loukkaantuneita tai tajuttomia henkilöitä kohti sairaalaa.

Al Kuwaiti -sairaalan raporttien mukaan neljä ihmistä sai surmansa ja noin parikymmentä loukkaantui ilmahyökkäyksissä keskiviikkona.