Amerikkalaisvaunu lamauttaa videolla Venäjän tankin ohjuksella

Ukrainan 47. mekanisoitu jalkaväkiprikaati on jakanut X-viestipalvelussa tiedusteludroonin kuvaaman videon, jossa prikaatin Bradley-rynnäkköpanssarivaunu ottaa yhteen venäläisen T-80-taistelupanssarivaunun kanssa yöaikaan.

Videolla yhdysvaltalaisvalmisteinen Bradley-vaunu kohtaa miinaan ajaneen venäläisvaunun hiekkaisella tienpätkällä avoimessa maastossa Avdijivkan rintamalohkolla. Tunnistettuaan noin kilometrin päässä olevan vihollisen Bradley laukaisee TOW-panssaritorjunaohjuksen, joka iskeytyy venäläisvaunuun tehden sen toimintakyvyttömäksi.

Bradley-rynnäkköpanssarivaunut on varusteltu niiden pääaseen, 25-millimetrisen M242 Bushmaster-konetykin ja vaunukonekiväärin lisäksi kahdella TOW-panssarintorjuntaohjuksella.

Vaunut on suunniteltu kuljettamaan jalkaväki etulinjaan suojassa kiväärikaliiperin aseiden luodeilta ja tykistökranaattien sirpaleilta, ja antamaan tulitukea taistelussa. Ne soveltuvat myös esimerkiksi panssaritiedustelun tarkoituksiin.

Vaunuja on annettu Ukrainalle julkisten lähteiden mukaan noin 190 kappaletta, joista suurin osa on 47. mekanisoidun jalkaväkiprikaatin käytössä.

The battle between Bradley IFV of the 47th Brigade of Ukraine and Russian T-80 tank. T-80 was disabled by a TOW anti-tank missile fired by the Bradley crew. Avdiivka front. https://t.co/fmZ5xNZKry pic.twitter.com/sXK6bI9a7V

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 8, 2024