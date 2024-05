Syötettiinkö Venäjän televisiolle Suojelupoliisilta hakkeroituja tietoja?

Suojelupoliisin toiminnasta on käynnistetty rikostutkinta. Asiasta kertoi ensimmäisenä valtakunnansyyttäjänvirasto. Viraston tiedote julkaistiin sen jälkeen, kun Iltalehti oli oman toimittajansa mukaan kysellyt asiasta.

Sekä esitutkinnan tekevä keskusrikospoliisi että Supo ovat olleet erittäin vaitonaisia siitä, mistä on kyse. Se kuitenkin tiedetään, että tutkinta liittyy Suojelupoliisin tiedustelu- ja lähdetoimintaan ja sen valvontaan.

Laki siviilitiedustelusta määrää tietolähdetoiminnasta, että siitä päättää suojelupoliisin päällystöön kuuluva poliisimies. Tietolähteet on myös rekisteröitävä, ja toiminnasta on kirjattava saadun tietosisällön lisäksi tiedot yhteydenpitotavasta ja -ajasta sekä arvio lähteen luotettavuudesta ja tiedot lähteelle maksetusta palkkiosta. Tietolähteen ohjatusta käytöstä on myös tehtävä pöytäkirja, josta tulee käydä ilmi alkamis- ja päättymisajankohdat, mihin toimenpiteisiin saatujen tietojen perusteella on ryhdytty, ja toiminnasta vastanneen poliisin arvio toiminnan merkityksellisyydestä.

Lisäksi on tehtävä ilmoitus tiedusteluvalvontavaltuutetulle, jos on tehty päätös ilmaisukiellosta, ilmoituksen siirtämisestä toiselle viranomaiselle eli tiedustelutiedon siirtämisestä poliisille rikostorjuntaan tai päätös siitä, että tiedustelulähdettä suojataan. Tämä suojaaminen pitää lain esitöiden mukaan tehdä jo ennakoiden, mutta viimesijaisena keinona voidaan käyttää todistajansuojeluohjelmaa.

Suojelupoliisin uusi päällikkö Juha Martelius kertoi tiistaina, että Supo vei asian itse tiedusteluvalvontavaltuutetun käsiteltäväksi viime syksynä. Verkkouutisten saamien tietojen mukaan valvontaa olisi vaatinut erityisesti Supon edellinen päällikkö Antti Pelttari. Tiedusteluvalvontavaltuutettu ottikin asian selvitettäväkseen. Valtuutetun toimistosta asia on viety valtakunnansyyttäjänvirastoon, jossa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on pyytänyt keskusrikospoliisia käynnistämään esitutkinnan. Tutkinta on käynnistetty alkuvuodesta.

Sen keskiöön on joutunut virastosta aiemmin eläkkeelle jääneitä etsiviä sekä pian eläkkeelle jäämässä oleva vastatiedusteluyksikön toimistopäällikkö Pertti Haaksluoto. Iltalehden tietojen mukaan Haaksluoto on pidätetty virasta huhtikuun lopulla. Tietolähdetietoa epäillään päätyneen vääriin käsiin yhden tai useamman tietolähdetoiminnassa mukana olleen laitteille tehtyjen tietomurtojen kautta.

Hakkerointi

Tietomurron tai -murtojen tapahtuma-aika tai -ajat eivät ole tiedossa, mutta menettelytapavirhettä tai -virheitä epäillään juuri liittyen näiden tietojen tietoturvalliseen säilytykseen. Kyse ei siis ole siitä, että Supo olisi tehnyt tietomurron tai -murtoja jonkun yksityishenkilön tietokoneelle, vaan Supoon liittyvät ihmiset ovat joutuneet tietomurron uhreiksi.

Näillä tiedoilla on mahdollista, joskaan ei varmaa, että Venäjän valtionmedialle on syötetty Suojelupoliisia koskevia väitteitä, joiden alkuperänä olisi osittain tietomurto tai -murtoja. Tieto siitä, että Supo vei asian tiedusteluvalvontavaltuutetun käsiteltäväksi syksyllä, täsmää erääseen Venäjän valtiontelevision lähetykseen viime elokuussa.

Koska näkyvyyttä aineistoon ei ole, on mahdoton arvioida, kuinka rankasti sitä on vääristelty ja jopa väärennetty. Suojelupoliisi ei ole halunnut kyseisen lähetyksen väittämiä kommentoida muuten kuin toteamalla, että Venäjä harjoittaa informaatiovaikuttamista – mikä on ilmiselvää.

Lähetyksessä Venäjän sisäisen tiedustelun FSB:n upseeriksi esitelty mies väitti, että suojelupoliisi on pyrkinyt hankkimaan tietoa esimerkiksi kampaajilta, joiden palveluja Helsingissä sijaitsevan Venäjän lähetystön henkilökunta käyttää. Lähetyksen kuvituksena oli kartta, johon oli kopioitu Googlen karttapalvelusta lähes kaikki Eiran kaupunginosassa sijaitsevat kioskit, ravintolat ja kampaamot.

Noin 20 minuutin mittainen ohjelma esitteli kolme Supon virkamiestä ja joukon heille väitetysti tietoja antaneita venäläisiä.

Yksi ohjelmassa esitellyistä suomalaisista etsivistä on väitetysti jäänyt eläkkeelle vuonna 2015, mutta säilyttänyt tietolähteensä sen jälkeenkin. Venäjän tv:n mukaan mies on välittänyt tietolähdetietoja virassa vielä oleville kollegoilleen supossa. Kaksi esitellyistä venäläisistä on tai on ollut matkatoimistoyrittäjiä, jotka ovat vastanneet erilaisista viisumijärjestelyistä. Iltalehti kertoi tiistaina, että toinen näistä yrittäjistä on tehnyt tv-yhtiöstä kantelun moskovalaiseen oikeusistuimeen kunniansa loukkaamisesta kyseisessä ohjelmassa.

Porno-Köpi

Kolmas esitelty on entinen Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n virkailija, joka on myöhemmin tuomittu Suomessa talousrikoksista. Neljäntenä esitelty venäläinen työskenteli 16 vuoden ajan Venäjän kaupallisessa edustustossa. Kaupallisesta edustajasta on käytetty tv-ohjelman mukaan koodinimeä ”Porno-Köpi” hänen aikuisviihdetottumustensa mukaan.

Nimitys Porno-Köpi kuulostaa pilkkanimeltä, jota henkilön kanssa tekemisissä olevat ja hänen käyttäytymisestään salaisuuksia tietävät voisivat käyttää keskenään, kohteen selän takana. Nimitys on liian huomiota herättävä, että lähes kaikessa matalaa profiilia varjelevat tiedustelupalvelut käyttäisivät sellaista koodinimeä. Tästä herääkin kysymys, kenen viestinnästä moinen lempinimi on päätynyt Venäjän television esiteltäväksi? Muut ohjelmassa kerrotut ”agenttinimet” kun ovat olleet yksinkertaisia miesten etunimiä. Sellaisia, kuten Porno-Köpistä myöskin käytetty Kyösti, tai Olli, Sasha, Veikko ja Allen.

”Veikko” ja ”Allen” ovat ohjelman mukaan olleet kaksi venäläismiestä, jotka Venäjän sisäinen tiedustelu FSB on myöhemmin vanginnut maanpetoksesta. ”Veikko” on työskennellyt Neuvostoliiton kaupallisessa edustustossa, Verkkouutisten lähteiden mukaan alun perin KGB:n toimeksiannosta, ja luonut myöhemmin Suomessa menestyneen liikemiehen uran. Häntä on myös epäilty ja syytetty rahanpesusta, mutta hovioikeus hylkäsi syytteet vuonna 2018. Vuonna 2022 mies oli Moskovassa sukulaisensa hautajaisissa, jolloin FSB pidätti hänet. Mies on edelleen Venäjällä vankilassa. Tv-ohjelma väittää, että Suojelupoliisi olisi värvännyt hänet pian Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1992.

Toinen esitelty, ”Allen”, toimi Helsingin telakan johtotehtävissä niihin aikoihin, kun telakka oli vielä venäläisomistuksessa. Myös hänet vangittiin Venäjällä vuonna 2022.

Kolmannen venäläisen tv-ohjelma väittää auttaneen Ruotsin tiedustelua ja neljäs on ollut Venäjän valtionhallinnon työtehtävissä samalla kun hänen väitetään toimineen Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n laskuun. Lisäksi tv-ohjelma esittää vielä käräyttävänsä yhden Britannian ulkomaantiedustelu MI6:n virkailijan, jonka väittää toimivan Helsingissä.

Esitutkinnassa selvitetään nyt erityisesti sitä, onko tietolähdetoimintaa suojattu ja valvottu lainmukaisesti. Mikäli olisi niin, että yksityishenkilön tietokoneelta olisi tietomurron yhteydessä saatu Suojelupoliisin lähteiden Venäjän tiedustelulle paljastumiseen johtavaa tietoa, olisi kysymys lähteiden riittävästä suojaamisesta varmasti perusteltu.

Mikäli Venäjän televisiossa esitetyt väitteet ovat totta edes niiltä osin, että ohjelmassa esitellyt ”Veikko” ja ”Allen” olisivat auttaneet Suojelupoliisia, voi heidän vangitsemisessaan olla Venäjän osalta kyse siitä, että heillä halutaan käydä vaihtokauppaa muualla vangittuja venäläisiä vastaan.

Tällaisista usein tekosyiden varjolla tehdyistä pidätyksistä käytetään nimitystä panttivankidiplomatia. Supo varoitti suomalaisia asiasta maaliskuussa.

– Tiedetään, että panttivankidiplomatia on Venäjän keinovalikoimassa, ja viime aikoina Venäjä on vanginnut ulkomaalaisia. Emme voi täysin poissulkea sitä mahdollisuutta, että myös suomalainen voisi joutua tällaisen toiminnan kohteeksi Venäjällä, kommentoi Supo vuosikirjansa julkistuksen yhteydessä.