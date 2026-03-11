Suunnitelma vuoti julki: Näin Venäjän trollitehdas auttaa nyt Viktor Orbánia

Kreml on käynnistänyt disinformaatiokampanjan, jonka tarkoituksena on auttaa Unkarin pääministeri Viktor Orbánia tulemaan uudelleenvalituksi ensi kuussa, kertoo Financial Times.

Lehti on nähnyt asiakirjan, jonka mukaan Social Design Agency -nimisen vaikuttamistoimiston toimintasuunnitelma on hyväksytty käyttöön. FT:n näkemä suunnitelma esiteltiin Kremlille, ja Kreml sen myös hyväksyi.

Kampanjassa Orbán ja tämän johtama Fidesz-puolue esitetään ainoana mielekkäänä vaihtoehtona Unkarin itsemääräämisoikeuden säilyttämiseksi. Keskeinen, ja jo käytössä nähty kampanjatapa on sosiaalisen median tukottaminen erilaisilla väärennyksillä ja harhaanjohtavilla väitteillä.

Ehdotuksessa todetaan, että Orbán, ”vahva johtaja, jolla on globaaleja ystäviä”, on vastakkain pääkilpailijansa Péter Magyarin kanssa. Magyar on ehdotuksen mukaan ”Brysselin nukke, jolla ei ole ulkopuolista tukea”.

Magyarista on tullut vakavin haastaja Kremlin liittolaisen ja Brysselin vastustajan Orbánin yhtäjaksoisesti jo 16 vuotta kestäneelle hallinnolle 12. huhtikuuta pidettävissä vaaleissa. Magyar on 44-vuotias juristi ja keskustaoikeistolaisen Tisza-oppositiopuoleen europarlamentaarikko.

Social Design Agencyn (SDA) suunnitelmassa ehdotetaan ”informaatiohyökkäyksiä” Magyaria vastaan, jonka Tisza-puolue on mielipidemittauksissa edellä. Suunnitelman mukaan aikoo kuvata Tiszan epäpätevyyden, jakautumisen ja salaisten tavoitteiden repimäksi.

Riippumaton tutkivan journalismin julkaisu VSquare kertoi aiemmin maaliskuussa, että kolme Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n upseeria on lähetetty Venäjän Budapestin-suurlähetystöön. Heidän tavoitteenaan on edistää Venäjälle suotuisaa vaalivaikuttamista siten, että Fidesz-puolueen voittomahdollisuudet paranevat ja Tiszan heikkenevät.

FT:n lähteiden mukaan GRU-agentit työskentelevät todennäköisesti Putinin vaikutusvaltaisen apulaisesikunnan päällikön Sergei Kirijenkon alaisuudessa, joka on aiemmin johtanut vastaavia SDA:n suhmurointikampanjoita muissa maissa.

Péter Magyarin suhde Venäjään on pragmaattinen ja melko maltillinen. Hän ei ole erityisen haukkamainen Kremlin vastustaja, mutta ei myöskään yhtä innokas kuin Viktor Orbán. Nyt Magyar kuitenkin kommentoi uutista sanoen, että unkarilainen poliitikko on kutsunut venäläiset apuun viimeksi vuonna 1956 viitaten tuolloin tapahtuneeseen kansannousuun jonka Neuvostoliitto kukisti. Magyar on kehottanut kohteliaasti Venäjän lähetystöä olemaan puuttumatta unkarilaisten tahtoon ja muistuttanut, että Unkari on sekä EU:n että Naton jäsen ja sellaisena myös pysyy.

Pääministeri, Fidesz-puolueen puheenjohtaja Viktor Orbán on kärjistänyt erimielisyyttä Ukrainan kanssa sen jälkeen, kun Kiova kieltäytyi korjaamasta venäläistä öljyä Keski-Eurooppaan kuljettavaa Družba-putkilinjaa, joka vaurioitui Venäjän ilmaiskussa. Vastauksena Orbán on estänyt 90 miljardin euron EU-lainan Ukrainalle ja sanonut, että aikoo jatkossakin estää kaikki Ukrainaa hyödyttävät EU-suunnitelmat.

Orbán käyttää Ukrainan-vastaisia mielialoja häikäilemättömästi hyväkseen omassa vaalikampanjoinnissaan: esimerkiksi ulkomainoskampanjalla, jossa EU-johtajat ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi huuhtovat Unkarin forinttiseteleitä alas korruptiota symboloivasta kultaisesta vessanpöntöstä sekä tekoälyvideoilla, joilla unkarilaisia sotilaita kuolee Ukrainassa.

Social Design Agency, lyhemmin SDA, tuli tunnetuksi Doppelgänger-nimellä tunnetusta disinformaatiokampanjasta. Siinä väärennettiin käytännössä kaikkien suurempien medioiden sivustoja, ulkoasuja, tilejä ja muita tunnusmerkkejä Ukrainan tukea heikentävän heikkolaatuisen propagandan levittämiseksi. SDA ja sen johtohahmot ovat olleet Yhdysvaltojen, Britannian ja useiden muiden maiden pakotteiden kohteen vuodesta 2024 alkaen.

FT:n lähteiden mukaan SDA:ssa on ymmärretty, että heidän avoin tukensa EU-maan pääministerille Orbánille ja tämän puolueelle voisi kääntyä rajusti Orbánia vastaan. Siksi SDA ei ole ollut suoraan yhteydessä Unkarin hallitukseen, vaan on käyttänyt tai käyttää unkarilaisia välikäsiä.

– Vaalinarratiiveihin puuttuessa on otettava huomioon, että Venäjän suora tuki voi vaikuttaa päinvastaisesti, FT:n näkemässä ehdotuksessa sanotaan.

Kampanjan tavoitteena on esittää Orbán Donald Trumpin keskeisenä kumppanina esittelemällä heidän henkilökohtaisia ​​siteitään ja väittämällä, että Yhdysvaltain presidentti on Unkarin paras toivo turvallisuudelle ja taloudelliselle vakaudelle.

Unkarin kampanjan on tarkoitus vaikuttaa tietenkin unkarilaiselta. Sen valmistelu käynnistyi helmikuussa unkarilaisia uutisia ja ajatushautomoiden raportteja tutkimalla. Kampanja on kohdistettu ainakin aluksi noin 50 Orbánin tukijaan ja noin 30 oppositiohahmoon. Heitä on tai on ollut tarkoitus käyttää SDA:n kampanjasisältöjen levittämiseen.

FT huomauttaa, että Ukrainan vastaiset narratiivit ovat viime päivinä lisääntyneet räjähdysmäisesti Unkarin sosiaalisessa mediassa.

Aiemmin maaliskuussa Unkarin viranomaiset keksivät pidättää ja karkottaa ukrainalaisen pankin rahankuljetushenkilöstä kun nämä olivat läpikulkumatkalla Itävallasta takaisin Ukrainaan mukanaan pankin varoja ja kultaa useiden miljoonien arvosta. Orbánia tukeva tabloid-lehti Ripost julkaisi tekoälyllä luotuja, ankarasti liioiteltuja kuvia kiinniottotilanteesta ja takavarikoiduista varoista.

Unkarilaisen faktantarkastusorganisaatio Vastagbőrin mukaan SDA:n kampanja on täydessä vauhdissa. Viimeisimpänä kampanjaväki on ryhtynyt levittämään tekoälykuvia, joissa ukrainalaiset sotilaat antavat kultaharkkoja oppositiopuolue Tiszalle.

Finacial Timesin mukaan Venäjän Budapestin-suurlähettiläs Jevgeni Stanislavov kiistää kaiken venäläisen sekaantumisen vaaleihin ja Fideszin kampanjaan. Stanislavov on sanonut, että Venäjä halusi vain varmistaa normaalien kahdenvälisten suhteiden jatkumisen ja kehittää molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.

FT:n mukaan myös Unkarin Fidesz-hallitus kiistää Venäjän suhmuroinnin. Hallituksen mielestä suhmurointi on vasemmistolainen valeuutinen ja kaikkien pitäisi keskittyä siihen että Ukrainan presidentti Zelenskyi törkeästi uhkaa pääministeri Orbánia ja yrittää jotenkin vaikuttaa Unkarin vaaleihin.