Supercellin johtaja Migristä: Maahanmuuton pullonkaulat ovat muualla

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ottaa kantaa viime päivinä käytyyn keskusteluun Maahanmuuttovirastosta eli Migristä.

– Lopettaisin ”räjäytetään Migri” -puheet. Siellä tapahtuu paljon hyvää kehitystä. Huippuosaajien maahanmuuton pullonkaulat ovat muualla, Paananen tviittaa.

Esimerkeiksi hän nostaa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) prosessit, pankkitilien avaamiset, englanninkielisten koulutuspaikkojen riittävyyden ja puolisoiden työllistymisen.

Kohu Migrin toiminnan ympärillä lähti liikkeelle, kun Helsingin Sanomat uutisoi mongolialaisesta sairaanhoitajasta viime lauantaina. Artikkelin mukaan hoitaja oli opiskellut sairaanhoitajan tutkinnon Suomessa ja työllistynyt. Hänen työuransa keskeytyi siihen, kun Migri hylkäsi hänen oleskelulupansa ja teki hänestä tutkintapyynnön poliisille.

Tapaus on herättänyt voimakasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja Migri on saanut tapauksen johdosta osakseen voimakasta arvostelua. Joissakin kannanotoissa on vaadittu jopa Migrin lakkauttamista. Esimerkiksi tietoturvayhtiö F-Securen perustaja Risto Siilasmaan mukaan Suomeen tulisi perustaa uusi viranomainen, jonka tehtävänä olisi helpottaa Suomeen tulemista ja jäämistä. Hänen mukaansa Migri vahingoittaa toiminnallaan suomalaista yhteiskuntaa.

– Meidän pitäisi perustaa tähän tehtävään uusi viranomainen, jolle voidaan alusta alkaen rakentaa tehtävään sopiva kulttuuri. Keskustelukumppanini useimmiten hymyilevät kriittisesti ajatellen, kuinka poliittisesti hankalaa jälleen uuden viraston perustaminen olisi, Siilasmaa kirjoitti Twitterissä viime viikolla.

Migrin ylijohtaja Ilkka Haahtela on julkisesti pyytänyt anteeksi tapahtunutta ja luvannut, että virasto muuttaa prosessejaan asiakaslähtöisiksi.