Kansanedustaja kehuu Migrin anteeksipyyntöä – ”olisi kuulunut tulla”

Kansanedustaja Jari Kinnunen (kok.) kehuu Maahanmuuttoviraston eli Migrin uuden ylijohtajan Ilkka Haahtelan anteeksipyyntöä.

Anteeksipyyntö liittyy Helsingin Sanomien viikonloppuna julkaisemaan uutiseen. Uutinen kertoo mongolialaisesta sairaanhoitajasta, joka opiskeli tutkintonsa Suomessa. Hän olisi halunnut jatkaa työskentelyä Suomessa, mutta Migri hylkäsi hänen oleskelulupansa ja teki hänestä tutkintapyynnön poliisille. Tapaus on herättänyt voimakasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Syyskuussa Migrin johdossa aloittanut Haahtela pyytää Twitterissä anteeksi sitä, että virasto on epäonnistunut kyseisen henkilön asian käsittelyssä perusteellisesti.

– Olemme aloittaneet mittavat uudistukset, joita edistetään nopeasti. Valitettavasti ne eivät muuta aiemmin tehtyjä päätöksiä. Käännämme toimintamme asiakaslähtöiseksi. Se vie hetken aikaa, koska kyse on isosta kokonaisuudesta, mutta ennen kaikkea työkulttuurista.

– Uudistuksia on onneksi saatu jo tehtyä, ja työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikoja on saatu puristettua hyvään suuntaan. Tämä työ jatkuu ponnekkaasti kaikissa lupatyypissä. Nyt on aika muuttaa koko työskentelytapa asiakaslähtöiseksi ja johtaa prossien laatua, Haahtela kirjoitti.

Kinnusen mukaan anteeksipyyntö on hyvä tapa.

– Se olisi kuulunut tulla sieltä päätöksiä tehneiltä, eikä uudelta. Migrin toimintaa tulee tarkastella kriittisesti. Organisaation ja tehtävien uudelleen järjestämistä on syytä selvittää, Kinnunen kirjoittaa Twitterissä.