Ukrainalaista olutta myyty Suomessa jo yli miljoona litraa

Suomalaiset oluenystävät ovat ottaneet ukrainalaisen Obolon-oluen omakseen. Näin Venäjän hyökkäyksen kohteena olevaa maata autetaan tölkki kerrallaan, kertoo Viisi Tähteä -verkkojulkaisu tiedotteessaan.

Suomalainen Galatea Beverages alkoi kesällä 2022 tuoda Obolon-olutta Suomeen. Yrityksen mukaan vientikauppa on hyvä keino auttaa Ukrainaa. Maahan on tärkeää saada länsivaluutta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Avainasemassa Obolonin Suomen-menestykselle ovat olleet erityisesti S-ryhmä ja K-ryhmä, Tokmanni Alko. Viime vuonna Obolon oli Alkon myydyin ulkomainen olut.

– Ratkaistuamme tuontiin liittyvät koukerot, päivittäistavarakauppiaat olivat valmiita ottamaan Obolonin hyllyihinsä. Niiden myötä tuli Alko. Ilman kauppiaiden tahtotilaa, mistään ei olisi tullut mitään, Galatea Beveragesin kaupallinen johtaja Henry Johansson kiittää tiedotteessa.

Panimon tuotevalikoima on laajentunut oluista kivennäisvesiin ja long drinkeihin. Asiaan uskominen on mahdollistanut sen, että Galatea Beveragesin tuomana Obolon on nyt myös Ruotsissa ja Norjassa sekä Espanjassa. Seuraavana suunnitelmissa siintävät Britannian markkinat.

Johanssonin mukaan ratkaisevaa jatkuvuudelle ja volyymille ovat hinta, laatu ja maku. Alkuvaiheessa ukrainalaisuus oli oluen myyntiä tukeva keskeinen ominaisuus. Sen jälkeen on merkinnyt se, että tuote on hänen mukaansa hyvä.

Suomeen tuodaan nyt Ukrainasta enemmän olutta kuin Irlannista.

Yrityksellä on katse jo tulevaisuudessa.

– Solmitut yhteistyösopimukset rakentavat bisnessiltoja myös sodan päättymisen jälkeiseen aikaan, Johansson sanoo.

– Me uskomme Ukrainaan nyt sekä sodan jälkeen, ja se on tärkeää. Toivon, että Obolon voisi olla muille yrityksille esimerkki siitä, kuinka mahdottomasta tulee yhtäkkiä mahdollista.

Tähän mahdollisuuteen on jo tarttunut Tornion Panimo, joka alkoi tuoda ukrainalaista mallasta ja valmistaa siitä omaa olutta. Obolonin panimomestarin kanssa kehitetty Slava! Pils -olut saapui markkinoille viime vuoden kesällä.