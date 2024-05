Petteri Orpo Ylellä: Yhteisvelka on vihoviimeinen väline

Kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat eivät kannata yhteisvelan lisäämistä Euroopan unionissa.

Juuri päättyvällä parlamenttikaudella EU:ssa hyväksyttiin noin 800 miljardin euron elpymisväline vauhdittamaan EU-maiden talouksien toipumista koronakriisistä. Välineen rahoituksesta noin puolet koostui jäsenmaille myönnettävistä suorista avustuksista ja puolet lainoista.

Helmikuussa EU:ssa hyväksyttiin 50 miljardin euron arvoinen Ukrainan-tukipaketti, josta 33 miljardia euroa on yhteisvelkaa.

– Emme halua emmekä kannata elpymisvälineen kaltaisia uusia yhteisvelka-instrumentteja. Ukraina on olemassaolon kysymys Ukrainan kansalle ja Euroopalle. Ukraina ei voi hävitä sotaa. Jos tarve vaatii, kuten on EU-budjetin kautta tehty, niin Ukrainaa on tuettava. Maksoi mitä maksoi. Uskon että suomalaiset ymmärtävät tämän. Se on vihoviimeinen väline, kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo totesi keskiviikkoiltana Ylen eurovaalitentissä.

Orpon mukaan Eurooppa on kilpailukyvyssä jäljessä eikä ole tällä hetkellä houkutteleva investointiympäristö. EU:n täytyy Orpon mukaan laittaa sisämarkkinansa kuntoon.

– Tarvitsemme investointien tukea ja rahoitusta siihen muttei yhteistä velkaa. Ei uusia veroja. Kaikki uudet verot ovat veronmaksajilta pois. Meidän täytyy ohjata lisää rahoitusta EU:n budjetin sisällä instrumentteihin. InvestEU ja Horizon ovat loistavia ohjelmia, Orpo mainitsi.

– Julkisen rahan kaataminen mallia SDP ei toimi ja emme halua verottaa enemmän suomalaisia emmekä eurooppalaisia, Orpo lisäsi.

– Minusta kuulostaa siltä, että tosiasiassa kokoomus kannattaa julkisen rahan kaatamista mallia suuret maat Saksa ja Ranska. Jos olette valmiit kasvattamaan InvestEU:ta, niin hyvä niin. Mutta milläs rahoilla se tehdään? Jäsenmaksuilla. Ja keneltäs ne rahat on pois? Ne on veronmaksajilta pois. Kukaan ei oleta, että tässä palattaisiin kokonaan maailmaan, jossa valtiontukia ei ole. Jos siihen palataan, silloin luovutamme sellaisen kilpailuedun Yhdysvalloille, että sanomme hyvästit uusille investoinneille, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi Orpolle tentissä.

– Emme ole yhteisvelan kannattajia. Sen sijaan kannatamme EU:n omien varojen kehittämistä, Lindtman vakuutti tentissä.

Myös kolmantena tentissä ollut perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra totesi, että perussuomalaiset vastustaa elpymispaketin kaltaista yhteisvelka-instrumenttia.

– On kuitenkin selvää, että EU:n budjettiin kohdistuu merkittäviä korotuspaineita pelkästään jo Ukrainan takia ja muistakin syistä. Euroopan ongelma ei ole julkisen rahan puute. Se on jopa suurin piirtein samassa kuin Yhdysvalloissa, Purra totesi.