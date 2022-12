Suomalaiskenraalilta havainto: Venäläiset todellakin näyttävät pelkäävän

Venäjän vuodesta 2014 miehittämällä Ukrainan Krimillä rakennetaan puolustuksia mahdollisen maihinnousun varalle. Valmisteluista on julkaistu videoita sosiaalisessa mediassa. Niissä näkyy rantahiekkaan kaivettuja puolustusasemia. Verkkouutiset kertoi erikoisesta havainnosta ensin tässä jutussa.

Suosittua Covert Shores -sivustoa pyörittävä laivastoasiantuntija H.I Sutton on paikantanut esteet Tshornomorsken kaupunkiin (kuvat alla). Kaupunki sijaitsee niemenkärjessä Krimin länsipuolella. Sieltä on vain noin 50-60 kilometriä Manner-Ukrainaan.

Kenraalimajuri (evp.) ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kummastelee rakennelmia Twitterissä.

– Venäläiset todellakin näyttävät pelkäävän ukrainalaisia, hän summaa.

Hän toteaa esteiden olevan vielä keskeneräisiä ja jatkaa, että pehmeään hiekkaan kaivettu juoksuhauta vaatii todella paljon vahvistuksia.

– Paikka on yksi huonoin mahdollisimmista asemille, Toveri toteaa.

Hän sanoo ironisesti, että venäläiset laittavat paikalle seuraavaksi varmaan ”panssariesteitä”.

Venäläisten Itä-Ukrainaan rakentamat ja täysin hyödyttöminä pidetyt panssariesteet ovat herättäneet aiemmin ihmetystä ja huvitusta sotilasasiantuntijoiden parissa.

***UPDATE***

Geolocation of #Russian anti-landing beach defenses under construction on Crimean tourist beach

Russia must fear #Ukrainian special ops raids as full-scale amphibious landings are not likely#OSINT pic.twitter.com/TUtvK7e9oi

— H I Sutton (@CovertShores) December 11, 2022