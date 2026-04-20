Ukrainan ankara iskusarja: Sama jalostamo paloi viime viikolla

Ukraina teki maanantain vastaisena yönä onnistuneen drooni-iskun Krasnodarin aluepiirissä sijaitsevaan Tuapseen. Edellisen kerran Ukraina iski samaan jalostamokohteeseen Tuapsessa edeltävän viikon torstaina. Edellinen palo oli vasta saatu sammutettua, kun seuraava isku jo sytytti uusia. Ainakin osa jalostamon säiliöistä palaa. Astra-kanava on laskenut jalostamoalueelta jopa kymmenen palopesäkettä.

Isku on ollut todella ankara. Jopa Krasnodarin alueen kuvernööri Veniamin Kondratjev kirjoittaa Telegram-kanavallaan, että sataman tuhojen lisäksi useat Tuapsen rakennukset ovat vaurioituneet. Kuvernööri listaa alakoulun, päiväkodin, museon, kirkon ja kerrostalon sekä kaasuputken.

Tuapsen satamassa yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut siten, että on nyt sairaalahoidossa, kuvernööri kirjottaa. Torstain iskussa kuoli seitsemän ihmistä.

Tuapsen öljysataman jalostamon omistaa venäläinen öljyjätti Rosneft. Yhtiön sivujen mukaan jalostamo on yksi Venäjän vanhimmista: Se aloitti toimintansa vuonna 1929. Maanantaina jalostamoon tehty isku on järjestyksessä ainakin kolmas: Ukrainan droonit aiheuttivat siellä tuhoa myös viime marraskuussa.

Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantainaamuna perinteisessä vuorokausiraportissaan, että Venäjän eri alueiden yllä olisi torjuttu ja tuhottu yhteensä 112 Ukrainan lähettämää kiinteäsiipistä ilma-alusta. Ministeriö ei koskaan kerro, kuinka monta Ukrainan droonia jäi tuhoamatta ja onnistui osumaan kohteisiinsa. Maanantaina ministeriö ei myöskään eritellyt, montako droonia milläkin alueella tuhottiin.

Ukraina vaikuttaa viime aikoina kiihdyttäneen drooni-iskujensa kohteiden sarjamaisuutta. Vastaava ilmiö nähtiin maalis-huhtikuun vaihteessa, kun Ukrainan lennokit moukaroivat menestyksekkäästi varsinkin Laukaansuun satamaa Suomenlahden eteläpuolella.

Ukrainan presidentti Volodmyr Zelenskyi arvioi viikonloppuna, että maaliskuun aikana Ukrainan iskut pyyhkivät Venäjän öljytuottoja noin 2,3 miljardia dollarin arvosta. Zelenskyi lupasi, että sama tahti jatkuu huhtikuussa.