Voiko Ukraina edetä Krimille? Tutkijoilta hyytävä varoitus

Venäjän vetäytyminen Hersonin alueelta on herättänyt pohdintaa siitä, kuinka pitkälle Ukrainan joukot pystyvät etenemään lähikuukausien aikana eteläisellä rintamalla.

Catholic University of American professori Michael Kimmage ja Council on Foreign Relations -ajatuspajan tutkija Liana Fix toteavat Ukrainan voiton romuttaneen presidentti Vladimir Putinin bluffin, jossa vallattujen alueiden oli vihjattu kuuluvan Venäjän ydinasesuojan alaisuuteen.

Krimin valtaaminen voi osoittautua haastavaksi, sillä niemimaalle johtavia kapeita väyliä on helppo puolustaa. Kreml tulee todennäköisesti käyttämään kaikki voimavaransa alueen puolustamiseen, sillä sen menettäminen olisi katastrofaalinen symbolinen tappio.

– Putin voi menettää Hersonin ja hyväksyä tappiot muualla Ukrainassa. Hän voi jopa menettää Donbasin alueen Itä-Ukrainassa, jota Venäjä on miehittänyt vuodesta 2014 lähtien ja selvitä siitä huolimatta poliittisesti. Mutta hän varmasti katsoo Krimin menettämisen tarkoittavan valta-asemansa menettämistä, Michael Kimmage ja Liana Fix kirjoittavat Foreign Affairs -lehdessä.

Heidän mukaansa Krimin haavoittuvuus on jo tullut ilmi Mustanmeren laivastoa ja Kertsinsalmen siltaa vastaan tehtyjen iskujen myötä. On todennäköistä, että Ukraina tulee ylläpitämään sotilaallista painetta ja etenemään myös etelässä.

– Kiova voisi parhaassa tapauksessa saada haltuunsa kanaalin, jonka kautta Krimille viedään suurin osa käyttövedestä. Ukrainan tulisi luoda joka hetki Venäjälle pelkoa siitä, että Krimille voidaan hyökätä.

Liana Fix ja Michael Kimmage arvioivat, että tällä hetkellä viisainta olisi pitää painetta yllä ilman suoraa hyökkäystä Krimille. Tämä strategia voisi antaa Ukrainalle vahvan asetelman tulevia neuvotteluita varten ja rauhoittaa länsimaisia tukijoita, jotka ovat huolissaan eskalaation riskistä.

Hyökkäys Zaporizzjasta etelään murtaisi Venäjän tärkeimmät maayhteydet Krimille ja jakaisi sen joukot kahteen osaan. Suora hyökkäys Krimille voisi sen sijaan tuottaa suuria tappioita.

Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että Venäjä aikoisi puolustaa Krimiä ydinaseilla.

– Ajan myötä Venäjän rakenteelliset heikkoudet sekä Ukrainan ja lännen vahvuudet tulevat vaikuttamaan ennakoidulla tavalla. Kun näin käy, niin uusia vaihtoehtoja Krimin kysymyksen ratkaisemiseksi tulee myös esille, Kimmage ja Fix sanovat.

