Erikoinen havainto Krimiltä: Rannalle kaivetaan taisteluhautoja

Venäjän joukot ovat rakentaneet viime kuukausien aikana uusia puolustusasemia miehittämilleen alueille Ukrainassa.

Muun muassa Luhanskissa pelloille on kaivettu useita peräkkäisiä taisteluhautoja, joiden väliseen maastoon on paikoin sijoitettu pyramidin muotoisia betonisia panssariesteitä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella Venäjä on linnoittamassa myös Krimin niemimaan rannikkoa.

Miehitetyn niemimaan luoteispuolella sijaitsevassa Tshornomorskessa hiekkarannalle on kaivettu samankaltaisia taisteluhautoja kuin Dnepr-joen eteläpuolelle. Havainto on herättänyt arvioita siitä, että miehityshallinto varautuisi Ukrainan erikoisjoukkojen mahdollisiin iskuihin alueella.

Looks very similar to Kherson ones (are they even useful?) https://t.co/ltsB2a0Yo3 pic.twitter.com/qje3yKckaM

— Mark Krutov (@kromark) December 11, 2022