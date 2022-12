Naton ex-komentaja: Krimin niemimaa vapautetaan elokuuhun mennessä

Ukrainan on kerrottu iskeneen HIMARS-raketinheittimillä palkka-armeija Wagnerin päämajaan Luhanskin alueella. Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges arvioi, että isku saattaa antaa osviittaa tulevasta.

– Ukrainan pääesikunta tulee jatkamaan Venäjän päämajojen ja viestintälinjojen (logistiikka) lyömistä seuraavina viikkoina helmikuuhun asti, jolla asetetaan edellytykset kampanjan ratkaisevalle vaiheelle, Krimin vapauttamiselle. Odotan heidän vapauttavan Krimin elokuuhun mennessä, entinen Nato-komentaja tviittaa.

Luhanskin alueen ukrainalainen kuvernööri Serhi Haidai on The Telegraphin mukaan kertonut, että Wagnerin päämaja sijaitsi hotellissa Venäjän miehittämässä Kadiivkan kaupungissa. Hänen mukaansa rakennuksessa oleskellut ryhmä kärsi iskussa suuria tappioita.

Tietoja ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq's and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV

A few days ago, the Grey Zone (RSOTM) Telegram channel posted photos of a visit to the so-called Wagner HQ in the Donbas (Popasna). Prigozhin may have been there.

The photos were apparently easy to geolocate. Ukraine destroyed it in a HIMARS strike today. https://t.co/dZCh3oqhpH pic.twitter.com/ejkCLDRlrX

— Aric Toler (@AricToler) August 14, 2022