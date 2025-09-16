Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Opetusministerin mukaan Suomeen voisi muodostua rinnakkaiset työmarkkinat. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Sosiaaliturva vain Suomen kansalaisille? IS: RKP-ministeriltä täystyrmäys

Anders Adlercreutzin mukaan muutos toisi lisää ongelmia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) tyrmää Ilta-Sanomien haastattelussa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ehdotuksen rajata sosiaaliturva koskemaan vain Suomen kansalaisia.

– En näe perusteita sosiaaliturvan rajaamiselle kansalaisuuden pohjalta. Se olisi perustuslain vastaista, mutta vaikea sille olisi nähdä kestäviä perusteluja muutenkaan, Adlercreutz sanoo IS:lle.

Hänen mielestään rajaaminen ei ratkaisisi mitään olemassa olevaa ongelmaa, vaan loisi pikemminkin uusia.

– Se loisi nyt esillä olevien ehdotusten pohjalta käytännössä rinnakkaiset työmarkkinat, mikä heikentäisi Suomen kansalaisten asemaa työmarkkinoilla, Adlercreutz arvioi.

Vieraskielisten osuus sosiaalietuuksien saajissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla noin puolet toimeentulotuen saajista on vieraskielisiä.

Aiemmin myös muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti on esittänyt sosiaaliturvan rajaamista vain Suomen kansalaisille.

LUE MYÖS:
IS: Joka toinen arabiaa ja somaliaa äidinkielenä puhuva saa toimeentulotukea

IL: Vieraskielisten osuus Kelan tuensaajista noussut rajusti

Sosiaaliturva vain Suomen kansalaisille? Kansanedustaja vaatii muutosta

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)