Sosiaaliturva vain Suomen kansalaisille? IS: RKP-ministeriltä täystyrmäys

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) tyrmää Ilta-Sanomien haastattelussa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ehdotuksen rajata sosiaaliturva koskemaan vain Suomen kansalaisia.
– En näe perusteita sosiaaliturvan rajaamiselle kansalaisuuden pohjalta. Se olisi perustuslain vastaista, mutta vaikea sille olisi nähdä kestäviä perusteluja muutenkaan, Adlercreutz sanoo IS:lle.
Hänen mielestään rajaaminen ei ratkaisisi mitään olemassa olevaa ongelmaa, vaan loisi pikemminkin uusia.
– Se loisi nyt esillä olevien ehdotusten pohjalta käytännössä rinnakkaiset työmarkkinat, mikä heikentäisi Suomen kansalaisten asemaa työmarkkinoilla, Adlercreutz arvioi.
Vieraskielisten osuus sosiaalietuuksien saajissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla noin puolet toimeentulotuen saajista on vieraskielisiä.
Aiemmin myös muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti on esittänyt sosiaaliturvan rajaamista vain Suomen kansalaisille.
