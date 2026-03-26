Verkkouutiset

Vihreät haluavat Priden viralliseksi liputuspäiväksi

Vihreät esittää myös sateenkaaripoliittista ohjelmaa.
Pride-kulkue Helsingissä 28. kesäkuuta 2025., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Vihreiden kansanedustajat Bella Forsgrén ja Saara Hyrkkö esittävät, että Pride tunnustetaan Suomessa viralliseksi liputuspäiväksi.

– Pride on ihmisoikeuksien juhla, mutta myös muistutus siitä, että työ ei ole valmis. Virallinen liputuspäivä olisi vahva viesti yhdenvertaisuuden puolesta, Hyrkkö perustelee tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Edustajat vaativat hallitukselta myös toimia vihapuheen kitkemiseksi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvallisuuden vahvistamiseksi.

– Tarvitsemme sateenkaaripoliittisen ohjelman, jossa linjataan konkreettisista toimista: miten ehkäisemme vihapuhetta, vahvistamme turvallisuutta ja edistämme yhdenvertaisuutta kaikilla politiikan osa-alueilla, Forsgrén toteaa tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hyrkön mukaan vihapuhe ja häirintä näkyvät erityisen raskaasti nuorten elämässä.

– Jokaisella nuorella on oikeus kasvaa ilman pelkoa omasta identiteetistään. Vihapuhe, vihateoista puhumattakaan, lisää turvattomuutta, syrjintää ja mielenterveyden kuormitusta. Siihen on puututtava määrätietoisesti, Hyrkkö painottaa.

Hyrkkö muistuttaa, että Suomi on edennyt pitkälle yhdenvertaisuudessa, mutta saavutuksista on pidettävä kiinni.

Mainos