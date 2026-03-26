Verkkouutiset

Järjestöjen avustuksille asetetaan työntekijän palkkakatto

Ministerin mukaan päätös leikkaa kovapalkkaisimpien järjestöjohtajien palkkoja selvästi.
Uuden palkkakaton ylittäviä palkkoja on tällä hetkellä noin 200 järjestöjohtajalla. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Sosiaali-​ ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) on päättänyt sosiaali-​ ja terveysministeriön myöntämiin järjestöavustuksiin eli STEA-​avustuksiin vuodesta 2027 alkaen sovellettavasta palkkakatosta.

Vuodenvaihteen jälkeen kohtuullisiksi kustannuksiksi katsotaan palkkana tai palkkioina enintään 75 000 euroa vuodessa ilman lakisääteisiä sivukuluja.

Jos avustuskohteessa työskentelevän henkilön palkka tai palkkio ilman sivukuluja ylittää 75 000 euroa, tulee avustuksen saajan kattaa ylittävä osa omalla rahoituksellaan. Ylittävää osaa ei voi kattaa avustuskohteen muilla tuotoilla.

Luontoisedut kuten ravintoetu, puhelinetu ja työsuhdematkalippu ovat osa palkkaa, mutta selkeyden vuoksi niitä ei sisällytetä hyväksyttävään vuosipalkan enimmäismäärään. Työntekijöiden kokonaispalkitsemisessa tulee ministeriön mukaan noudattaa kohtuullisuutta.

Wille Rydman perustelee päätöstä viestipalvelu X:ssä.

– Jatkossa avustuksia saavan järjestön työntekijän palkka saa olla korkeintaan 75 000 euroa vuodessa. Tämä leikkaa kovapalkkaisimpien järjestöpomojen nykyisiä palkkoja selvästi, Wille Rydman sanoo.

– Uuden palkkakaton ylittäviä palkkoja on tällä hetkellä noin 200 järjestöpomolla. Tämä ensimmäisenä järjestöavustusuudistuksenani. Jatkoa seuraa, Rydman jatkaa.

