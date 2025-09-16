IS: Joka toinen arabiaa ja somaliaa äidinkielenä puhuva saa toimeentulotukea

Joka toinen Suomessa asuva arabiaa äidinkielenä puhuva sai toimeentulotukea viime vuonna, kertoo Ilta-Sanomat. Tieto perustuu Tilastokeskuksen tilastojulkaisuihin.
Suomessa asui Tilastokeskuksen mukaan 43 534 arabiaa äidinkielenään puhuvaa vuoden 2024 lopulla. Heistä 22 918 sai perustoimeentulotukea viime vuoden aikana.
Tilastoista ilmenee, että toimeentulotuen saaminen on yleistä myös somaliaa äidinkielenä puhuvien keskuudessa. Heistä lähes puolet sai toimeentulotukea viime vuoden aikana. Suomessa asui viime vuoden lopulla 26 891 somaliaa äidinkielenään puhuvaa ihmistä. Heistä tuen piirissä oli 13 348.
IS huomauttaa, että vastaavasti suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista vain alle viisi prosenttia sai toimeentulotukea viime vuoden aikana.
Kelan tilastoasiantuntija Tuomas Sarparanta huomauttaa IS:lle, että laskuissa on hyvä ottaa huomioon tiettyjä seikkoja. Koska toimeentulotukea haetaan joka kuukausi erikseen, sama henkilö ei ole ollut tuen piirissä välttämättä koko vuoden ajan.
Sarparanta huomauttaa myös, että tilastoissa on huomioitu kaikki perustoimeentulotuen saajahenkilöt eikä vain etuuden hakijoita.
– Eli vaikkapa alaikäiset lapset perustoimeentulotukea saavassa perheessä rekisteröityvät etuuden saajiksi, Sarparanta sanoo IS:lle.
Hän huomauttaakin, että lasten osuus somalin- ja arabiankielisissä väestöryhmissä on huomattava. Osittain tämä selittää myös ryhmien korostumista tilastoissa.
Perustoimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi etuudeksi, joka haetaan yleensä joka kuukausi erikseen. Sitä haetaan silloin, kun mahdollisuus muihin etuuksiin kuten työttömyysturvaan tai opintotukeen on evätty. Nykyään perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisäksi hyvinvointialueilta voi hakea täydentävää toimeentulotukea.
Vuonna 2025 perustoimeentulotuen perusosa on yksin asuvalle aikuiselle 593,55 euroa kuukaudessa. Alaikäisten lasten määrä kasvattaa tuen määrää. Joissain tilanteissa perusosan määrää voidaan alentaa. Esimerkkinä voi olla työstä tai työvoimapalvelusta kieltäytyminen. Tuen määräytymisestä kerrotaan tarkemmin Kelan verkkosivuilla.
Maahanmuuttajaryhmien korostuminen sosiaaliturvan saajissa on herättänyt keskustelua viime aikoina. Iltalehti kertoi viime viikolla, että esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa noin puolet toimeentulotuen saajista on vieraskielisiä. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti on esittänyt sosiaaliturvan sitomista Suomen kansalaisuuteen.