Markku Ruotsila IL:lle: Päivi Räsäsen tuomio on iso harppaus woke-valtioksi

Yhdysvaltain aate- ja kirkkohistoriaan erikoistunut professori Markku Ruotsila arvostelee jyrkästi kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) torstaina korkeimmasta oikeudesta saamaa tuomiota.

– Häpeällinen päivä. Pahimmat pelot kävivät monessa mielessä toteen, hän kommentoi Iltalehdelle.

Räsänen tuomittiin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla oli solvattu homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Ruotsilan mukaan Suomea on jo pidemmän aikaa yritetty muuttaa maailman ensimmäiseksi woke-valtioksi ja sillä tiellä otettiin torstaina ”iso harppaus”.

– Tässä maassa on nyt selvästi kiellettyjä sanoja ja ajatusrikoksia, Ruotsila toteaa.

Professorin mukaan kaikki, mitä brittikirjailija George Orwell ennusti vuonna 1949 ilmestyneessä Vuonna 1984 -romaanissaan näyttää nyt toteutuneen.

– Ennakkosensuuri, jälkisensuuri, poliisikuulustelut, sakkotuomioita… Raamatun sanoista on nyt tehty rikoksia. Sananvapaus ja uskonnonvapaus. Mikä on niiden tila Suomessa oikeasti tänä päivänä? Ruotsila perustelee IL:lle.

– Korkeimmasta oikeudesta on nyt tullut selvästi woke-korvikeuskonnon toimeenpanija, hän jatkaa.

Ruotsila muistuttaa, että sanan- ja uskonnonvapaus on kirjattu Suomen perustuslakiin, ja ne ovat länsimaisen sivilisaation kovinta perustaa.

Professori arvioi, että Räsäsen tuomio tulee nousemaan keskeiseksi teemaksi myös Yhdysvaltojen kongressissa.