Sosiaaliturva vain Suomen kansalaisille? Kansanedustaja vaatii muutosta

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti haluaa kansalaisuusperusteista sosiaaliturvaa Suomeen eli sosiaaliturvan rajaamista vain Suomen kansalaisiin. Hän kertoo asiasta tiedotteessaan.

Sammallahti sanoo tiedotteessaan olevansa erittäin huolestunut vieraskielisten yliedustuksesta toimeentulotuen saajista. Hän viittaa Iltalehden juttuun. IL kertoi maanantaina Kelalta saatuun tilastotietoon perustuen, että vieraskieliset muodostavat jo 29,5 prosenttia toimeentulotuen saajista, 25,7 prosenttia työmarkkinatuen saajista ja 20,3 prosenttia peruspäivärahan saajista ja että työmarkkinatuessa Espoossa ja Vantaalla osuus ylitti viime vuonna jo 50 prosenttia.

– Kun vieraskielisten osuus koko väestöstä on noin 11 prosenttia, voidaan tilanne todeta täysin kestämättömäksi. Rajusti velkaantuvalla Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa eikä velvollisuutta maksaa ulkomaiden kansalaisille sosiaaliturvaa. Suomen on siirryttävä pikaisesti kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan EU-sopimusten sallimissa puitteissa, Sammallahti linjaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen pitää Sammallahden avausta hyvänä. Samalla hän kysyy, että kuinka uskottavaa on, että kokoomus tätä todella ajaisi.

– Suomella ei ole varaa elättää ulkomaalaisia velkarahalla, siksi sosiaaliturva kuuluu vain suomalaisille. Hyvä, jos tähän herätään Suomessa laajemminkin, Koponen linjaa.

