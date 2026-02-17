SDP arvostelee polttoaineiden veroalea

Hallituksen toimet ovat viivästyttäneet puhdasta siirtymää, sanoi kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri SDP:n ryhmäpuheessa. Selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta oli tiistaina eduskunnan käsittelyssä.
– Esimerkkinä käy lehmänkauppojen lehmänkauppa, kun kesällä tämä selonteko jumiutui alueidenkäyttölain koplaamiseen, jossa sekä tuulivoimalle että aurinkovoimalle heitetään kapuloita rattaisiin. Siis heikennetään investointimahdollisuuksia, johon yritykset haluaisivat ryhtyä, Miapetra Kumpula-Natri sanoi.
Hän jatkoi hallituksen arvostelua.
– On heikennetty suomalaisen biopolttoaineen kunnianhimoa jakeluvelvoitteessa ja tehty fossiilisen polttoaineen veroalet. Useilta ilmastotoimilta on leikattu resursseja. Hallitus leikkasi jopa hiilidioksidin talteenottoteknologian kehittämisestä – siis luvattu kärkihanke, piippujen tulppaus, uhkaa sekin jäädä lähtötelineisiin.
SDP:n kansanedustajan mukaan vihreä siirtymä on talouden uusi perusta.
– Vakaa toimintaympäristö ja viitoitus tulevaan on kilpailuetu, joka ratkaisee, mihin miljardiluokan investoinnit suuntautuvat. Ne tulisi saada Suomeen, Miapetra Kumpula-Natsi sanoi.
– Suomeen ja merille mahtuu yhä tuulivoimaa, datakeskuksia ja vetyhankkeita sekä varastoja ja siirtokapasiteettia ja ydinvoimaa ja pienydinvoimaloita. Suomeen tarvitaan kipeästi investointeja ja työpaikkoja ja mielellämme näemme niitä kestävistä ratkaisuista
Jokainen viivästys puhtaassa siirtymässä kasvattaa Miapetra Kumpula-Natrin mukaan päästövelkaa.
– Velkaa, jonka maksamme joko kiristyvin EU-velvoittein tai menetettyinä investointeina. Suomi on ollut ilmastopolitiikan edelläkävijä, mutta viime vuosien epäröinti on rapauttanut tätä, hän sanoi.
