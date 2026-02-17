SDP arvostelee polttoaineiden veroalea

Hallituksen toimet ovat viivästyttäneet puhdasta siirtymää, sanoi kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri SDP:n ryhmäpuheessa. Selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta oli tiistaina eduskunnan käsittelyssä.

– Esimerkkinä käy lehmänkauppojen lehmänkauppa, kun kesällä tämä selonteko jumiutui alueidenkäyttölain koplaamiseen, jossa sekä tuulivoimalle että aurinkovoimalle heitetään kapuloita rattaisiin. Siis heikennetään investointimahdollisuuksia, johon yritykset haluaisivat ryhtyä, Miapetra Kumpula-Natri sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hän jatkoi hallituksen arvostelua.

– On heikennetty suomalaisen biopolttoaineen kunnianhimoa jakeluvelvoitteessa ja tehty fossiilisen polttoaineen veroalet. Useilta ilmastotoimilta on leikattu resursseja. Hallitus leikkasi jopa hiilidioksidin talteenottoteknologian kehittämisestä – siis luvattu kärkihanke, piippujen tulppaus, uhkaa sekin jäädä lähtötelineisiin.

SDP:n kansanedustajan mukaan vihreä siirtymä on talouden uusi perusta.

– Vakaa toimintaympäristö ja viitoitus tulevaan on kilpailuetu, joka ratkaisee, mihin miljardiluokan investoinnit suuntautuvat. Ne tulisi saada Suomeen, Miapetra Kumpula-Natsi sanoi.

– Suomeen ja merille mahtuu yhä tuulivoimaa, datakeskuksia ja vetyhankkeita sekä varastoja ja siirtokapasiteettia ja ydinvoimaa ja pienydinvoimaloita. Suomeen tarvitaan kipeästi investointeja ja työpaikkoja ja mielellämme näemme niitä kestävistä ratkaisuista

Mainos - sisältö jatkuu alla

Jokainen viivästys puhtaassa siirtymässä kasvattaa Miapetra Kumpula-Natrin mukaan päästövelkaa.

– Velkaa, jonka maksamme joko kiristyvin EU-velvoittein tai menetettyinä investointeina. Suomi on ollut ilmastopolitiikan edelläkävijä, mutta viime vuosien epäröinti on rapauttanut tätä, hän sanoi.

LUE MYÖS:

Puhdas siirtymä tuo Suomeen miljardien eurojen investoinnit