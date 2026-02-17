Puhdas siirtymä tuo Suomeen miljardien eurojen investoinnit

Eduskunta keskusteli hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta. Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä sanoi kokoomuksen ryhmäpuheessa, että puhdas siirtymä on Suomelle ennen kaikkea kasvun ja työllisyyden mahdollisuus.

– Suomeen on suunnitteilla yli 300 miljardin euron puhtaan siirtymän investoinnit, ja viime vuonna hankkeita toteutui jo yli kahdeksan miljardin euron edestä. Tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja eri puolille Suomea. Puhdas siirtymä ei ole kustannus, vaan yksi Suomen suurimmista kasvun lähteistä, Aalto-Setälä sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puhtaan siirtymän hankkeet ovat olleet etenkin maatuulivoima- ja datakeskusinvestointeja ja yksittäisiä suuria tehdasteollisuuden hankkeita. Ne sijoittuvat eri puolilla maata.

– Tämä on valtavan hieno saavutus koko Suomelle, Aalto-Setälä totesi.

Tavoitetasoa pitää hänen mukaansa yhä nostaa, jotta hankkeista yhä useampi toteutuisi.

– Puhtaan siirtymän investoinneille keskeistä on edullinen ja toimitusvarma energia, jossa Suomella on toistaiseksi kilpailuetu. Olihan sähkömme edellisvuonna Euroopan edullisinta ja lähes täysin fossiilivapaata. Tehtävänämme on varmistaa, että tämä arvokas kilpailuetu säilyy jatkossakin ja että Suomeen syntyy vielä enemmän uusia datakeskuksia, energiavarastoja ja esimerkiksi vihreän teräksen tuotantoa, Aalto-Setälä sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Aalto-Setälän mukaan ratkaisevaa on, että Suomi pystyy tarjoamaan yrityksille edullista sähköä, sujuvat luvat ja ennakoitavat pelisäännöt.

– Ja niin me myös teemme. Olemme panostaneet merkittävästi vihreän siirtymän investointiverohyvitykseen, jonka avulla monia hankkeita on saatu liikkeelle. Tuemme nousevia energian tuotanto- ja varastointihankkeita ja kehitämme sähkön siirtoverkkoa. Olemme sujuvoittaneet luvitusta yhdistämällä useita eri virastoja yhden luukun alle. Myös rakentamislain puhtaan siirtymän sijoittamislupa helpottaa uusien hankkeiden toteutumista.