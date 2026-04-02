Täältä saat nyt halvinta bensiiniä – ero litrahinnassa 46 senttiä

Halvin 95-oktaaninen bensiini maksaa tuoreiden hintatietojen mukaan 1,859 euroa litralta Tuusulan Riihikalliossa St1-asemalla. Asia ilmenee Polttoaine.net-sivuston kokoamista tilastoista. Sivustolle kootaan polttoaineiden hintatietoja asemilta eri puolilta Suomea.

Kahden viime päivän aikana päivitettyjen hintojen perusteella edullisimmat asemat sijoittuvat pääosin välille 1,85–1,99 euroa litralta.

Toiseksi halvin hinta löytyy Oulusta, jossa 95-oktaanisen bensiinin litrahinta on Shell-asemalla 1,908 euroa. Useampi Oulun alueen asema nousee listalle, ja hinnat pysyttelevät siellä alle kahden euron.

Myös Lahdessa ja Mäntsälässä hinnat ovat lähellä halvinta tasoa. Lahdessa 95-oktaaninen bensiini maksaa alimmillaan 1,927 euroa ja Mäntsälässä 1,967 euroa.

Hintahajonta halvimpien asemien välillä on varsin pieni. Kahdenkymmenen edullisimman aseman joukossa kalleinkin 95-bensiini maksaa 1,999 euroa litralta.

Listan kalleinta 95-oktaanista bensiiniä on Hangon ABC:lla, 2,319 euroa litralta. Halvimman ja kalleimman välinen hintaero on siten noin 46 senttiä litralta.

98-bensiinin hinnat alkavat kahdesta eurosta

98-oktaanisen bensiinin hinnat alkavat hieman yli kahdesta eurosta litralta. Halvin 98-bensiini löytyy Tuusulan Riihikallion St1:lta hinnalla 2,004 euroa litralta. Seuraavaksi edullisin on Oulussa Shellillä 2,018 euroa.

Lahdessa 98-bensiini maksaa alimmillaan 2,019 euroa, ja Mäntsälässä hinnat asettuvat hieman korkeammalle, noin 2,07–2,08 euroon.

Valtaosa halvimmista 98-oktaanisista hinnoista sijoittuu välille noin 2,02–2,09 euroa litralta.

Listan kallein 98-oktaaninen maksaa 2,429 euroa litralta Hangon ABC:lla. Halvimman ja kalleimman välinen hintaero on noin 43 senttiä litralta.

Dieselin hinnat korkeammalla – pääkaupunkiseudulla kalliimpaa

Dieselin hinnat alkavat hieman yli 2,10 eurosta litralta.

Halvin diesel löytyy Alajärveltä, jossa litrahinta on ABC-asemalla 2,106 euroa. Seuraavaksi edullisimmat hinnat ovat Pielaveden ABC:lla 2,129 euroa ja Tuusulan St1:lla 2,144 euroa.

Suurin osa halvimmista dieselhinnoista sijoittuu välille noin 2,14–2,24 euroa litralta. Edullisia asemia löytyy erityisesti Uudeltamaalta, Oulun seudulta sekä Keski-Suomesta.

Pääkaupunkiseudulla hinnat asettuvat hieman tätä korkeammalle. Vantaalla diesel maksaa halvimmillaan noin 2,17–2,20 euroa litralta, ja Helsingissä noin 2,23 euroa.

Listan kallein diesel maksaa 2,539 euroa litralta Hangon ABC:lla. Halvimman ja kalleimman välinen hintaero on noin 43 senttiä litralta.

Polttoaineiden hinnat vaihtelevat nopeasti ja alueellisesti. Yksittäisten asemien välillä erot syntyvät kilpailusta, kuljetuskustannuksista ja paikallisesta kysynnästä. Joskus hintaerot ovat niin suuria, että ihmiset lähtevät ajamaan pitkänkin matkan päähän pelkästään polttoaineen takia. Ennen matkalle lähtöä kannattaa selvittää, tuleeko matka todellisuudessa kannattavaksi.

Viime aikoina hintoja on nostanut myös Iranin ja Israelin välinen konflikti, joka on lisännyt epävarmuutta öljymarkkinoilla. Jännitteet Lähi-idässä näkyvät nopeasti raakaöljyn hinnassa, mikä heijastuu suoraan myös bensiinin ja dieselin pumppuhintoihin. Tilannetta kuvastaa hyvin se, että bensiinin myyminen alle kahden euron litrahinnalla on aiheuttanut jopa jonoja tankkauspisteillä.

