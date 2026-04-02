Yksi asia korostuu kesän kuolonkolareissa

Talvirenkaat ovat vahvasti yliedustettuna kesäkauden kuolonkolareissa. Asia ilmenee Onnettomuustietoinstituutin (OTI) rekistereistä.

Kesäkausilla 2014–2023 talvirenkaiden osuus onnettomuuksista oli 15,8 prosenttia, kun niiden osuus kesäliikenteessä on ollut keskimäärin vain viitisen prosenttia. Onnettomuuksissa oli mukana nastarenkaita (16 kappaletta), kitkarenkaita (15 kappaletta) ja niin sanottuja sekarengastuksia (24 kappaletta).

Renkaisiin liittyviin kuolonkolareihin kasautuu tyypillisesti monia muita riskitekijöitä.

– Tutkijalautakunnat eivät ota kantaa siihen, olisiko olosuhteisiin nähden paremmat renkaat voineet estää onnettomuutta tai lieventää sen seurauksia. Sen arvioimiseksi tarvittaisiin tarkempaa tapauskohtaista analysointia, tutkiva viestintäkonsultti Jouko Lahti Renkaat kelin mukaan -hankkeesta huomauttaa tiedotteessa.

Kitkarenkaiden kesäkäyttö lisää mikromuovipäästöjä

Uusille henkilöautonrenkaille asetettavat kulumisrajat mikromuovipäästöjen vähentämiseksi ovat tulossa voimaan vuonna 2028 osana Euro 7 -sääntelyä. Pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitetut kitkarenkaat ja nastarenkaat ovat jäämässä kulumissääntelyn ulkopuolelle. Ne on suunniteltu vain talvikäyttöön, joten ne eivät tulisi läpäisemään kesäisissä lämpötiloissa suoritettavia kulumistestejä.

Kitkarenkaiden suosion kasvu tulee todennäköisesti lisäämään myös niiden kesäkäyttöä.

– Kesäkäytön kieltäminen tuntuisi kuitenkin turhan järeältä ratkaisulta, mutta rengasvalistuksessa kiinnittäisin liikenneturvallisuuden ohella huomiota myös renkaiden kulutuskestävyyteen, Lahti evästää.

Kitkarenkaat joka neljännessä autollisessa kotitaloudessa

Kitkarenkaiden yleistymistrendi näkyy Väyläviraston asiakastutkimuksissa. Kitkarenkaat olivat toissatalvena käytössä jo 24,3 prosentissa autollisista kotitalouksista, kun osuus vuonna 2018 oli vain 15,3 prosenttia. Osuudet sisältävät myös usean auton kotitaloudet, joissa autot on varustettu eri talvirengastyypeillä. Tulokset on painotettu maakuntien asukasmäärän mukaan.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tausta-aineistosta ilmenee, että kitkarenkaiden käyttö painottuu eteläiseen Suomeen. Esimerkiksi Uudellamaalla kitkarengastalouksien osuus oli 36 prosenttia, kun Keski-Suomessa se oli vain 18 prosenttia. Aiempien selvitysten mukaan kitkarenkaita käytetään etenkin uudemmissa henkilöautoissa, joilla myös ajetaan keskimääräistä enemmän.

Nastarengaskulutus kiihtyy moottoritienopeuksilla

Tieliikennelaissa on rajoitettu nastarenkaiden käyttöaikaa, mutta Suomessa niille ei ole asetettu nopeusrajoituksia Keski-Euroopan maiden tapaan. Ongelma kärjistyy huhti- ja lokakuussa, jolloin nastarenkaillakin saa ajaa moottoriteillä 120 kilometrin kesänopeusrajoitusten mukaan. Siirtymäajan tieosuuksilla moottoritienopeudet sallitaan hyvissä olosuhteissa myös maalis- ja marraskuussa.

Väyläviraston mukaan nastarenkaat kuluttavat asfalttia selvästi enemmän päällysteen ollessa märkä. Nastarengaskulutus kiihtyy, kun nopeus nousee yli kahdeksankympin.

– Nopeusrajoitusten sijaan meillä voisi toimia 100 kilometrin enimmäisnopeussuositus nastarenkaille. Sekin hidastaisi päällysteiden kulumista ja vauhdittaisi osaltaan kitkarenkaisiin siirtymistä, Lahti väläyttää.

LUE MYÖS:

Moni tekee kalliin virheen kesärenkaiden kanssa