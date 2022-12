Saksan hallitus vetää takaisin puolustuspuheitaan

Saksan hallitus toppuuttelee puheita maan puolustusmenojen kasvattamisesta, Politico uutisoi. Liittokansleri Olaf Scholz lupasi tarkistaa maan puolustuspolitiikkaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa, ja sitoutui julkisesti Naton asettamaan puolustusmenojen kahden prosentin BKT-tavoitteeseen.

Maanantaina Saksan hallituksen tiedottaja kuitenkin totesi, että maa tuskin tulee yltämään tavoitteeseen vielä ensi vuonna. Tiedottajan ”varovaisen arvion” mukaan BKT-tavoitteeseen kuitenkin ylletään vuonna 2025 päättyvän vaalikauden aikana.

Aikataulun syynä ovat hallituksen mukaan puolustusteollisuuden tämänhetkinen pula komponenteista sekä pitkittyneet toimitusprosessit. Scholzin hallitus pyrkii nyt ”niin lähelle kahden prosentin tavoitetta kun tällä hetkellä on mahdollista”, tiedottaja vakuutti.

Saksan sotilaallinen valmius on joutunut Ukrainan sodan myötä tarkkaan syyliin. Etenkin maan ammusvarastot ovat olleet jo pidemmän aikaan puutteelliset, ja puolustusministeriötä on arvosteltu liian myöhäisistä toimista tilanteen korjaamiseksi. Myös Saksan tilaamien yhdysvaltalaiset F-35-hävittäjien mahdollinen myöhästyminen on herättänyt kritiikkiä ministeriötä kohtaan.