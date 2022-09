Saksa vie ja suomalainen veronmaksaja vikisee

Valtionyhtiö Fortum on ainakin toistaiseksi saksalaisen energiayhtiö Uniperin pääomistaja. Uniper on ollut yksi venäläisen kaasun merkittävimmistä ostajista Euroopassa. Uniperin on arvioitu tekevän jopa sadan miljoonan euron päivittäiset tappiot Venäjän kaasutoimitusten rajoitusten vuoksi.

Heinäkuussa Saksan valtio, Fortum ja Uniper sopivat 17 miljardin euron pelastuspaketista. Paketin osana sovittiin, että Saksan valtiosta tulee Uniperin vähemmistöomistaja 30 prosentin osuudella, mutta enemmistöosuus säilyi Fortumilla.

Kolea syksy tuli ja tehdyllä sopimuksella aiotaan pyyhkiä pöytää. Saksan hallitus suunnittelee nyt nostavansa omistustaan Uniperissa yli 50 prosentin ja kansallistavansa koko yhtiön. Saksa aikoo maksattaa tappionsa suomalaisilla. Suomalaiset veronmaksajat ja sijoittajat ovat menettämässä jopa 15 miljardia euroa, jotka Fortum on aikojen saatossa sijoittanut Uniperiin. Summa on suurempi kuin esimerkiksi Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennuskustannukset.

Demarit ovat olleet hallituksessa vastuupaikoilla, kun on käyty neuvotteluja saksalaisten kanssa. Pääministeri Sanna Marin lähetti kesälomaltaan muutaman tekstarin saksalaisille, järjesti sähköpostikokouksen ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen väitti tehneensä ”parhaan mahdollisen kompromissin”. Bilettäminen kiinnosti enemmän kuin eurot. Tulokset ovat taululla.

Uskoin aiemmassa blogikirjoituksessani, että Suomen ja Saksan demarijohdoilla olisi tiiviit välit, mutta olin väärässä. Suomalainen veronmaksaja on menettämässä miljardeja euroja, ja asiaa hoidettiin tekstareilla. On noloa ja huonoa hallintoa, että omistajaohjausministeri kutsui pääministerin toimintaa neuvotteluissa ”ratkaisevaksi”.

Arvoisa pääministeri, Uniperin tilanteen hoitamisessa vastaukseksi ei riitä, että ”mutta kun kokoomus”. Mahdollisesti menetettäviä miljardeja euroja ei saa lakaistua maton alle. Mikä on Suomen hallituksen strategia, jolla Fortumin ja Uniperin tilanteesta selvitään mahdollisimman vähin taloudellisin vaurioin?

”Nyt tulisi eritellä, että mikä johtuu liiketaloudellisesta riskistä ja mikä poliittisesta riskistä. Ja näiden nurkkapulttien puitteissa neuvottelijat kävisivät Saksan kanssa neuvottelut”, kuten kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen vaatii.

Kysymys kuuluu, että kuka maksaa ja kuinka paljon?

Seuraavat eduskuntavaalit ovat kahden kauppa: vaalitaistelu tiivistyy tällä menolla kokoomuksen ja demareiden väliseksi. Tarjolla on valtaa, valitusta ja väliaikainen paikka luudanvarressa, kun nykyisen hallituksen jättämiä jälkiä siivotaan.