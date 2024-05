Entä jos Kaliningradin junayhteys katkeaisi ”routavaurion takia”?

Viime aikoina ympäri Eurooppaa paljastuneet Venäjän vaikuttamisoperaatiot ovat herättäneet keskustelua nykyistä suoremmista ja kovemmista vastatoimista.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak kiittelee instituutin johtajan ja kokoomuksen eurovaaliehdokkaan Mika Aaltolan avauksia. Hänen mukaansa Aaltola tekee sitä, mitä eurooppalaisten turvallisuuspolitiikasta vastaavien poliitikkojen pitäisi tehdä, eli muistuttaa Venäjää siitä, että sen toimilla voi olla seurauksia.

– PS: ’Routavaurioista’ johtuva hetkellinen K-grad junan pysäyttäminen olisi hyvä muistutus Venäjälle, tutkija väläyttää X-palvelussa.

Mika Aaltola otettiin Moskovan propagandan hampaisiin Venäjän harjoittamaa GPS-häirintää ja Kaliningradia koskevan kommentin takia.

– Tämä on sitä Venäjän ”kiusaa” ja sen seurauksena on lentämisen turvallisuustason lasku. GPS häirintää tulee Venäjältä ja Venäjän saarekkeesta Kaliningradista, Itämeren rannalta. Jos Venäjä evää lentoja, niin miksei evätä tai tiukenneta Venäjän pääsyä Kaliningradiin?, Aaltola kysyi.

Kaliningradilla ei ole maayhteyttä muuhun Venäjään. Moskovalla on Itämeren eksklaavissaan raskas sotilaallinen läsnäolo. Liettuaan ja Pulaan rajoittuvan alueen liikenne on isolta osin riippuvaista Liettuan kautta kulkevasta rautatieyhteydestä. Itämeren alueella havaitun GPS-häirinnän yksi lähde on paikallistettu Kaliningradiin.

Mika Aaltolan mukaan Venäjän jyrkät reaktiot ovat yleensä merkki siitä, että on ”oikeilla jäljillä”.

– Venäjä häärii EU-alueella ja NATO-alueella aktiivisten operaatioidensa parissa. Kyber-iskuja, GPS-häirintää, soluttautumista, disinformaatiota, sabotaaseja, pahoinpitelyitä ja tappoja. Nyt olisi aika saada Venäjän röyhkeydelle rajat. Muuten sen toiminta jatkuu ja syvenee, Aaltola kommentoi Venäjän propagandapurkauksia lausunnostaan.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eurovaaliehdokas, entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri on väläyttänyt Aaltolan tapaan nykyistä kovempaa linjaa Venäjän toimiin.

Kenraalimajuri (evp.) Toverin mukaan jokaista Venäjän hyökkäystä pitäisi seurata vastatoimi.

– Lienee kohta aika alkaa pelata tätä peliä samoilla säännöillä kuin Venäjä pelaa, eli ei sääntöjä ollenkaan, hän sanoi X:ssä.

Sabotaasia ja murhaoperaatioita

Venäjän toimet eivät ole jääneet GPS-häirintään ja kyberiskuihin. Moskovan agentteja on jäänyt lyhyen ajan sisällä kiinni erilaisista kovan luokan kineettisistä operaatioista pitkin Eurooppaa.

Esimerkiksi Virossa vandalisoitiin sisäministerin ja venäjänkielisen median päätoimittajan autot ja tärveltiin muistomerkkejä. Britanniassa Venäjän palkkalistoilla olleet epäillyt suunnittelivat taas Ukraina-apuun kohdistunutta tuhopolttoiskua. Saksassa jäi puolestaan kiinni kaksi agenttia, joiden on kerrottu suunnitelleen muun muassa pommi-iskuja sotilaskohteisiin ja Norjassa paljastettiin kriittisen infrastruktuurin sabotointiin tähdännyt venäläisoperaatio.

Puolassa paljastui jo vuonna 2023 laaja hanke, jossa joukko Venäjän lukuun toimineita agentteja oli vakoilun lisäksi suunnitellut sabotaasi-iskuja aseapua Ukrainaan kuljettavia junia vastaan. Tänä vuonna pidätettiin agentti, joka valmisteli Puolan kautta muualle ulkomaille lentävän Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin salamurhaa

Espanjassa surmattiin helmikuussa Ukrainan puolelle loikannut entinen venäläispilotti.

Viron ulkomaantiedustelu on varoittanut toiminnan muuttumisesta entistä vaarallisemmaksi. Ulkomaantiedustelun päällikkö Kaupo Rosin arvioi äskettäin olevan vain ajan kysymys, että operaatioissa aletaan tappaa ihmisiä.

Eturivin Venäjä-asiantuntija Keir Giles kertoi pari viikkoa sitten Verkkouutisten haastattelussa, että Venäjä voisi ryhtyä Suomessa esimerkiksi terrori-iskuihin ja kriittisten kohteiden sabotaasiin.

