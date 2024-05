Sähköyhtiön tšetšeeni valokuvasi erikoisjoukkojen everstin pihalla

Yhdysvaltojen maavoimien rikostutkinta ja paikallinen poliisi tutkivat ampumistapausta Pohjois-Carolinassa Fort Libertyn sotilastukikohdan lähellä. Seudulla asuu ja harjoittelee runsain mitoin erikoisjoukkojen sotilaita.

Mooren piirikunnassa sijaitsevassa Carthagessa sattui ampumavälikohtaus illalla 3. toukokuuta. Tapahtumat käynnistyivät, kun erään erikoisjoukkojen everstin tontin lähistöltä oli soitettu puhelu ylimääräisen ihmisen asiattomasta oleskelusta tontilla.

Saapuessaan poliisit löysivät neljään ampumavammaan kuolleen, 35-vuotiaan etnisen tšetšeenimiehen, jolla ei ollut mukanaan henkilötodistusta. Hänen väitetään valokuvanneen erikoisjoukkojen everstin lapsia. Toisen tšetšeenimiehen poliisi tavoitti autosta vähän matkan päästä.

Ammutun miehen tunnistaminen onnistui, kun autossa odottanut mies otettiin kiinni, ja autosta löydettiin asiakirjoja. Kuljettajana toiminut tšetšeeni vapautettiin kuulustelujen jälkeen.

Tšetšeenimiehet työskentelivät New Jerseyssa toimivalle sähköyhtiölle. Heillä ei kuitenkaan ollut mukanaan yhtiön työvaatteita tai muita työvälineitä, vaan venäjänkieliset matkapuhelimet ja kamerat.

Ammutun tšetšeenimiehen perhe on sitä mieltä, että kyseessä on erehdys. He vaativat oikeutta nettiadressilla, jonka saatesanojen mukaan mies uskoi saavansa Yhdysvalloissa suojelua lähdettyään Venäjältä. Adressin mukaan mies oli töissä.

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilaat muuallakin kuin Pohjois-Carolinassa ovat viime vuosina kokeneet outoja tilanteita, joihin heidän oman arvionsa mukaan liittyy heitä ja heidän perheitään koskevaa tiedustelutoimintaa.

Pohjois-Carolinassa, samassa Mooren piirikunnassa sattui toinenkin sähköihin liittyvä tapaus. Joulukuussa 2022 kahta seudun sähkönsyöttöasemaa tulitettiin siten, että noin 40 000 seudun asukasta oli ilman sähköjä jopa kahden viikon ajan. Tuolloin liittovaltion poliisi FBI julkaisi varoituksen, jonka mukaan yhteiskunnan horjuttamista ajavat, akselerationistisiksi kutsutut ääriliikkeet voivat pyrkiä tavoitteisiinsa kriittisistä infrastruktuuria vahingoittamalla.

Toistaiseksi FBI ei ole käynnistänyt toukokuisesta tapauksesta vieraan valtion tiedusteluun liittyvää tutkintaa, mikä asiasta kertovan Fox Newsin mukaan oudoksuttaa erikoisjoukoissa työskenteleviä suuresti. FBI kommentoi Fox Newsille, että on säännöllisesti yhteydessä piirikunnan sheriffin kanssa ja valmiina aloittamaan tutkinnan, jos liittovaltiotason rikoksesta ilmenee näyttöä.