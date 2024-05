”Mieletöntä pelleilyä” – hyökkääjän ilmatorjunta tulittaa omaa satamaa videolla

Business Ukraine Magazine on jakanut viestipalvelu X:ssä videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti Venäjän ilmatorjunnan ampuvan alas lennokin Krasnodarissa Novorossijskin satamassa sunnuntaiaamuna.

Eräs ilmatorjuntamiehistö hurraa videolla, kun lennokki räjähtää saatuaan osuman. Samalla valtoimenaan räiskivän ilmapuolustuksen luodit lentävät kuitenkin kohti taustalla sijaitsevia satamarakennuksia ja kaupunkia.

– Venäjän ilmapuolustuksen uskomattoman holtitonta tulitusta omia kohteita kohti Novorossijskin satamassa. Täyttä välinpitämättömyyttä siviiliväestöä kohtaan, Business Ukraine Magazine toteaa.

Videota on jaettu laajemmin sosiaalisessa mediassa, ja se on kerännyt kommentteja.

– He räiskivät omaa kaupunkiaan ja satamatilojaan sadoilla luodeilla. Täysin mieletöntä pelleilyä.

Ukraina iski droneilla myös perjantain vastaisena yönä ainakin kolmeen kohteeseen. Se hyökkäsi usean dronen voimin Tuapsen öljyjalostamon alueelle Krasnodarissa. Dronet iskivät myös runsaan sadan kilometrin päässä sijaitsevaan Novorossijskin kaupunkiin. Yhtenä Ukrainan kohteista oli lisäksi Sevastopolin kaupunki Krimin miehitetyllä niemimaalla.

Venäjä on vetänyt Mustanmeren laivastoaan pois Sevastopolin tukikohdasta ja sijoittanut sen pääosin Novorossijskiin.

Ukraina on viime kuukausien aikana kiihdyttänyt hyökkäyksiään Venäjän Mustanmeren laivastoa ja öljynjalostamoita vastaan.

Ukraina moukaroi viime syyskuussa ohjuksilla Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaa Sevastopolissa.

Incredibly reckless friendly fire by Russian air defences at the port of Novorossiysk. Complete disregard for the civilian population pic.twitter.com/8QJN04B5lk

Footage of the port of Novorossiysk allegedly from this morning. They celebrate that they struck an UAV, but they spray their own city as well port facilities with hundreds of anti air bullets. Absolutely insane clownery.

Source: Telegram / CHP_Sevastopol pic.twitter.com/QxNTUhUT5n

— (((Tendar))) (@Tendar) May 19, 2024