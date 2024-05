Ukraina sanoo yli 8000 venäläisen kaatuneen tai haavoittuneen viime viikolla

Ukrainan puolustusvoimat ”neutralisoivat” viime viikon aikana 8 280 venäläissotilasta, pääesikunnan tiedottaja Dmytro Lykhovii kertoi Ukrinformin mukaan

– Viikon aikana vihollisen menetykset olivat 91 panssarivaunua, 213 panssaroitua taisteluajoneuvoa, 200 erilaista tykistöjärjestelmää, neljä raketinheitinjärjestelmää, kuusi ilmapuolustusjärjestelmää sekä neljä lentokonetta, yksi helikopteri, 219 operatiivisen ja taktisen tason miehittämätöntä lentokonetta ja seitsemän risteilyohjusta. Moottoriajoneuvoja ja säiliöautoja tuhoutui 373 kappaletta sekä yksi venäläinen laiva, joka osui eilen (sunnuntaina) Sevastopolissa, Lykhovii luetteli.

Kyseessä on miinanraivausalus Kovrovets. Aluksella on pituutta 61 metriä, suurin leveys kymmenen metriä ja uppouma 873 tonnia.

Hänen mukaansa puolustusvoimien ja ohjusyksiköiden iskut osuivat kuluneen viikon aikana 125 alueelle, jonne oli keskitetty vihollisen joukkoja, aseita ja varusteita.

Lisäksi hän sanoi, että Ukrainan ilmavoimat tuhosivat kuluneen viikon aikana 90 vihollisen kamikaze-dronea ja 79 Lancet-dronea.

Ukrainan pääesikunnan mukaan venäläisten joukkojen kokonaistappiot Ukrainassa koko sodan aikana ovat nyt noin 493 690 kaatunutta ja haavoittunutta, joista 1 400 viimeisen vuorokauden aikana.

