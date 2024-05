Ruotsi sallisi Ukrainan käyttää aseitaan iskuihin Venäjälle

Asiasta kertoi Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson Hallandspostenin mukaan.

– Ukraina on alttiina provosoimattomalle ja laittomalle Venäjän hyökkäyssodalle. Kansainvälisen oikeuden mukaan Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään sotilaallisilla toimilla, jotka on suunnattu Venäjää vastaan niin kauan kuin sotilaalliset toimet ovat sodan lakien mukaisia. Ruotsi seisoo kansainvälisen oikeuden ja Ukrainan puolustamisoikeuden takana, Jonson sanoi vastauksena lehden kysymykseen.

Britannia antoi aiemmin Ukrainalle luvan käyttää aseitaan iskuihin Venäjälle. Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehotti liittolaisia poistamaan rajoituksia länsimaisten aseiden käytöltä iskuissa Venäjälle.

Ainakin toistaiseksi muun muassa Yhdysvallat, Saksa ja Italia ovat kieltäneet toimittamiensa aseiden käytön Ukrainan vuoden 1991 rajojen ulkopuolella.

Toisaalta erilaisia ääniä kuuluu myös Yhdysvalloista. Maan edustajainhuoneen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, republikaani Michael McCaul sallisi Ukrainan iskeä yhdysvaltalaisilla aseilla Venäjälle. McCaul toi esille kantansa ulkoministeri Antony Blinkenin kuulemisessa viime viikolla.

Joidenkin mediatietojen mukaan ulkoministeri Blinken olisi itse valmis sallimaan iskut, mutta Valkoisen talo ei ole tähän suostunut.