Krimin siltaa yritetään suojata katastrofilta, video näyttää

Venäjän johto vaikuttaa olevan yhä huolestuneempi miehitetyn Krimin niemimaan ja Venäjän mantereen yhdistävän, miljardeja euroja maksaneen Kertshinsalmen sillan turvallisuudesta.

Silta vaurioitui lokakuussa 2022 tehdyssä rekkapommi-iskussa, mutta liikenne saatiin jälleen palautettua tavanomaiselle tasolle seuraavan vuoden keväällä.

Ukrainalle viime aikoina toimitetut ATACMS-ohjukset ja yhä vaarallisemmiksi käyneet meridroonit ovat lisänneet siltaan kohdistuvaa uhkaa. Sosiaalisessa mediassa on jaettu sillalta kuvattua videota, jossa näkyy ympäröivälle merialueelle levitettyjä verkkoja.

Kellukkeista roikkuvien verkkojen tarkoitus on pysäyttää räjähteillä lastatut miehittämättömät pinta-alukset ja sukellusveneet.

Sillan lähelle on tuotu esteeksi myös suuri määrä proomuja. Osa niistä vaurioitui loppukeväästä Mustallemerelle iskeneessä myrskyssä.

Kertsinsalmen sillan suojaustyöt aloitettiin sen pohjoispuolelta, mutta työtä on hiljattain laajennettu myös toiselle puolelle. Venäjän laivaston kerrotaan lisäksi siirtäneen Asovanmerelle useita maihinnousualuksia ja muita kuljetuslaivoja, joita voitaisiin käyttää Krimille sijoitettujen joukkojen huoltoon sillan vaurioituessa.

In an attempt to fend off Ukrainian naval drones, Russias is 'strengthening' the defense of the Kerch bridge in occupied Crimea. A line of boom nets and barges have been constructed to the northern part and more recently they started creating such defense in the southern part as… pic.twitter.com/JEVudV2pAC

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 12, 2024