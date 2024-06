Saitko tällaisen puhelun? Rahasi ovat vaarassa

Poliisille on tehty useita ilmoituksia erilaisista petoksista, joissa rikoksen kohteeksi joutuneen uhrin varallisuutta on siirretty rikollisille tileille viestillä tulleen verkkolinkin kautta. Useissa tapauksissa rikolliset myös soittavat uhrille.

Tuoreimmissa petosrikoksissa tunnetun kuljetusfirman nimissä on rikoksen uhrille tullut viesti, missä ohjataan verkkolinkin kautta maksamaan maksamattomia toimituskuluja, sekä syöttämään verkkopankkitunnukset.

Toisenlaisessa tapauksessa rikoksen uhrille on tullut puhelu missä väitetty, että uhrin nimissä on haettu luottoa ja lainahakemuksia pitäisi ryhtyä poistamaan sekä estämään. Näin on päästy käsiksi uhrin tilitietoihin ja siirtämään rahaa rikollisille tileille.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että älä käytä tuntemattomia verkkolinkkejä, minkä jälkeen pitää tunnistautua verkkopankkitunnuksin, sillä rikollinen voi tyhjentää tilisi.

– Lisäksi jos sinulle tulee yllättävä ja epämääräinen puhelu, missä pankkitietosi väitetään päätyneen vääriin käsiin, varmin tapa on lopettaa puhelu sekä soittaa oman korttisi/ muun maksuvälineen sulkupalveluun, poliisi muistuttaa.

Poliisi myös muistuttaa, että kenellekään ei saa antaa verkkopankkitunnuksia.

