Reaper-lennokki on nyt Ukrainan toivelistan kärjessä

Ukraina on siirtänyt miehittämättömän, amerikkalaisen MQ-9 Reaper -lennokin asejärjestelmien toivelistansa kärkeen seuraavaa vastahyökkäystään ajatellen.

Kiovasta on aiemminkin pyydetty General Atomicsin valmistamaa droonia auttamaan ukrainalaisten isku- ja tiedusteluoperaatioita, mutta Washington on epäröinyt sen luovuttamista sen alas ampumisen pelossa.

Politicon aihetta lähellä olevien lähteiden mukaan Ukraina on muuttanut pyyntöään vakuuttaen Yhdysvalloille, että Reaperia käytettäisiin ainoastaan valvontaan tai auttamaan venäläismaalien tunnistamisessa kaukana etulinjan takana, mikä vähentäisi riskiä sen joutumisesta venäläisten käsiin. Jos Washington vastaisi pyyntöön myöntävästi, se todennäköisesti poistaisi Reaperista raskaan aseistuksen, kuten Hellfire-panssarintorjuntaohjusten ripustimet ja kyvyn käyttää aseita.

Uusittu pyyntö Reaperin toimittamiseksi on tullut vain vähän aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti toimittaneensa Ukrainalle salaa pitkän matkan ATACMS-tykistöohjuksia. Näitä kahta järjestelmää olisi mahdollista käyttää yhdessä niin, että Reaper selvittäisi maalitiedot ja ATACMS varmistaisi täsmäiskun.

Reaper osana 61 miljardin dollarin apupakettia voisi tukea Kiovan haluamaa vastahyökkäystä Venäjän hyökkäysarmeijaa vastaan. Maaliskuussa Ukrainan maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Oleksandr Pavliuk vahvisti vastahyökkäykseen tähtäävien joukkojen muodostamisen suunnittelun olevan käynnissä.

MQ-9 on yksi Yhdysvaltojen edistyksellisimmistä lennokeista. Sen lentoaika on vähän yli vuorokauden ja siihen on integroitu Raytheonin elektro-optinen maalinetsintäjärjestelmä, joka tarjoaa reaaliaikaista tiedustelu-, maalinetsintä- ja maalinseurantakykyä.

Reaperin edistykselliset ominaisuudet eivät kuitenkaan estäneet Venäjän Su-27 -hävittäjää pakottamasta sitä Mustaanmereen vuosi sitten maaliskuussa. Ennen törmäystä hävittäjä lensi sen edessä ja vuodatti polttoainetta lennokin päälle. Tapauksen julkitulon jälkeen Rostec ilmoitti purkavansa ja tutkivansa Reaperin hylyn viimeistä pulttia myöten, mikä synnytti arvailuja siitä, että Venäjä yrittäisi kopioida amerikkalaislennokin.