Venäjän hävittäjät vaurioittivat USA:n lennokkia Mustallamerellä

Kahden Venäjän Su-27-hävittäjän kerrotaan pakottaneen alas Yhdysvaltain MQ-9 Reaper -lennokin Mustanmeren yllä.

CNN:n mukaan välikohtaus sattui kansainvälisessä ilmatilassa. Toinen hävittäjäkone lensi tarkoituksella Reaperin eteen ja päästi polttoainetta ilmaan sen edessä.

Toisen lentokoneen kerrotaan vaurioittaneen lennokin takaosassa sijaitsevaa potkuria. Vaurioitunut MQ-9 Reaper oli pakko tuoda tapauksen johdosta alas kansainväliselle merialueelle.

Yhdysvaltain asevoimat syyttää venäläislentäjiä ”vaarallisesta ja epäammattimaisesta” toiminnasta, BBC kertoo.

