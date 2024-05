Propagandapurkaus Moskovasta: Suomalaiset ovat aina kaivanneet takaisin Venäjän imperiumiin

Venäjän sotapropagandan tunnetuimpiin nimiin kuuluva Vladimir Solovjov on ottanut jälleen Suomen esiin.

Purkaus nähtiin Moskovan ykköspropagandistiksikin toisinaan tituleeratun Solovjovin Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa (alla). Juontajan mukaan suomalaiset kaipaavat Venäjän vallan aikaa.

– Minusta on aina tuntunut, että suomalaiset haluavat palata Venäjän imperiumiin, Vladimir Solovjov totesi Ukrainan sisäministerin entisen neuvonantaja Anton Herastshenkon julkaiseman käännösvideon mukaan.

Solovjov kuvaili näkevänsä suomalaiset hylättynä kansana, joka ”aina yrittää kääntää jollain tavalla huomion itseensä”.

Tässä vaiheessa kuvattiin ohjelman naureskelevia vieraita. Heidän joukossaan oli muun muassa Venäjän propagandamedia RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan.

– Venäjän imperiumin unelma lyö kovaa suomalaisen kalastajan sydämessä, Vladimir Solovjov sanoi hakaten rintaansa, ja jatkoi venäläisten kyllä olevan valmiita ”auttamaan tätä kalastajaa”.

Suomi on ollut täältä katsottuna usein koomistenkin venäläisten propagandapurkausten kohteena Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alusta lähtien. Puheenvuoroissa on usein keskitytty erikoisiin väitteisiin Suomen ja Venäjän yhteisestä ruusuisesta menneisyydestä.

Esimerkiksi viime vuoden joulukuussa Vladimir Solovjovin ohjelmassa kiiteltiin suomalaisten maalaisjärkeä ja jääkiekkosaavutuksia ja surkuteltiin, miten läheisistä suhteista Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa syntynyt Suomen ”kultainen aika” on nyt ohi.

Attention, Finland!

Russian propagandist Solovyev: "I've always felt that Finland wanted to go back to the Russian Empire." pic.twitter.com/1phho8CwPu

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 7, 2024