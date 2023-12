Venäjän tv:ssä outo Suomi-hetki: Heidän kultainen aikansa on ohi

Venäjän valtiollisen ykköskanava Rossija 1:n keskusteluohjelmassa koettiin erikoinen Suomi-hetki.

Pätkä eturivin propagandisti Vladimir Solovjovin vetämästä keskustelusta löytyy alta.

Politiikan asiantuntijana Venäjän mediassa esiintyvä kommentaattori Dmitri Jevstafjev aloittaa toteamalla itse asiassa pitävänsä suomalaisista. Juontaja Solovjov vastaa olevansa samaa mieltä, ja toteaa suomalaisten olevan hyviä jääkiekossa.

– Heillä on maalaisjärkeä, oikein voimakasta maalaisjärkeä. Ja tällä maalaisjärjellä he ymmärtävät Suomen kultaisen ajan olevan ohi, Jevstafjev jatkaa.

Menneellä ”kultaisella ajalla” kommentaattori viittaa luonnollisesti Suomen läheisiin suhteisiin ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän kanssa.

Dmitri Jevstafjevin mukaan Suomi antoi tuolloin ”hyvin vähän” ja sai nauttia Euroopan vauhdikkaimpiin kuuluneesta talouskasvusta sekä ”fantastisesta sosiaaliturvan tasosta”.

– Mutta nyt he saavat amerikkalaisia joukkoja, joka tulevat ajoittain raiskaamaan suomalaisia naisia – ja myös miehiä – rajan lähellä olevissa baareissa. Tapauksia tulee olemaan jatkuvasti, kommentaattori ryöpyttää.

