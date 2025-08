Poltatko askin päivässä? Vuodessa kuluu lähes 5000 euroa

Tupakka-askin polttaminen päivässä maksaa noin 4 800 euroa vuodessa. Asia ilmenee Verkkouutisten tekemästä laskelmasta.

Laskelmassa on käytetty esimerkkinä 20 savukkeen tupakka-askia. Esimerkkiaskin hinta on 13,20 euroa.

Yksittäisen askin ostaminen ei välttämättä kaada vielä omaa taloutta. Koska tupakointi on yleensä säännöllistä ja päivittäistä, tupakkaan kuluneista rahoista voi kertyä tuntuvia summia ajan mittaan. Jo pelkästään viikon aikana tupakkaan kuluu esimerkkilaskelman mukaan 92,4 euroa.

20 savukkeen polttaminen päivässä aiheuttaa kuukaudessa (30 päivää) jo 396 euron lisäkulut. Vuodessa (365 päivää) tupakka-askin polttaminen päivässä tuo 4 818 euron lisäkulut. Se on jo enemmän kuin monen kuukausipalkka.

Tupakointiin saa kulumaan suuria summia rahaa vähemmälläkin polttamisella. Puolikkaan askin eli kymmenen tupakan polttaminen päivässä maksaa 6,6, viikossa 46,2, kuukaudessa 198 ja vuodessa 2 409 euroa.

Jos 20 savukkeen tupakka-aski maksaa 13,20 euroa, yksittäinen savuke on arvoltaan 0,66 euroa. Pelkästään yhden tupakan polttaminen päivässä aiheuttaisi jo 240,90 euron lisäkustannuksen vuodessa.

Jokainen tupakkaa säännöllisesti polttava voi kohdallaan miettiä, olisiko kyseisen rahan voinut käyttää paremminkin. Etenkin pienituloisilla tupakkaan käytetty raha voi muodostaa merkittävän osan käytettävissä olevista rahoista.

Tupakointi ei ole pelkästään kallista vaan se on myös erittäin haitallista terveydelle. Tupakointi lisää merkittävästi useiden eri sairauksien riskiä, kuten keuhkosyövän, keuhkoahtaumataudin sekä sydän- ja verisuonisairauksien.

Miksi tupakka sitten on niin kallista? Se johtuu verotuksesta, sillä tupakka-askin hinta muodostuu suurimmaksi osaksi veroista. Tupakkaverotusta on viime vuosikymmenten aikana nostettu säännöllisesti tupakointiin liittyvien haittojen takia. Vaikutus hintaan on ollut merkittävä. Esimerkiksi vielä 2010-luvun alussa halvimmat tupakka-askit maksoivat noin neljä euroa. Tänä päivänä halvimmatkin tupakka-askit maksavat yli kymmenen euroa.

Savukkeiden lisäksi tupakkaverotus koskee myös muita tupakkatuotteita. Tupakkaveroa tullaan korottamaan myös jatkossa. Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelman mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia jatketaan yhteensä sadalla miljoonalla eurolla hallituskauden aikana 2023–2027.

Suomalaisten tupakointi on vähentynyt merkittävästi viime vuosina, mutta kaikki eivät ole suostuneet luopumaan päihteestä. Tupakointi on yleisempää matalasti koulutettujen keskuudessa. Vuonna 2024 tupakkaveron tuotto oli 992 miljoonaa euroa.

Suomessa on viime vuosikymmenten aikana tehty määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. Tuntuvien veronkorotusten lisäksi tupakoinnin mainontaa ja näkyvyyttä on rajattu. Kaupoissa tupakka-askit eivät saa olla asiakkaille näkyvillä, vaan asiakkaan on pyydettävä niitä erikseen kassan työntekijältä. Askeihin on lisätty myös näyttävät tupakoinnin vaaroista kertovat varoitustarrat.

Lisäksi tupakointi on nykyään kielletty esimerkiksi ravintoloissa ja lukuisilla muilla yleisillä paikoilla.

