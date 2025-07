Yli 10 euroa yhdestä tuopista – tästä ravintolaoluen hinta oikeasti muodostuu

Oluen hinta puhuttaa etenkin kesällä. Monella pääkaupungin terassilla yhdestä oluttuopista voi joutua pulittamaan jopa yli kymmenen euroa. Sama ilmiö on nähtävissä monien muiden suurten kaupunkien keskustoissa.

Samaan aikaan päivittäiskaupasta oluttölkin voi saada parilla eurolla tai jopa halvemmalla. Hintatietoista kuluttaa voikin jäädä ihmetyttämään, miksi olut on nykyään terasseilla ja baareissa niin älyttömän hintaista. Joitakin asiakkaita korkeat hinnat ovat alkaneet ärsyttää niin paljon, että he ovat alkaneet julkaista tietoja halvimmista oluttuopeista verkossa.

Miksi olut sitten on niin kallista? Kysyimme asiasta suoraan useita anniskeluravintoloita omistavalta Suomen osuuskaupalta (SOK).

SOK:n matkailu- ja ravitsemuskaupan johtajan Juha Helmisen mukaan oluen tai minkä tahansa ravintolassa myytävän tuotteen hinta riippuu monista tekijöistä. Hän kommentoi aihetta yleisellä tasolla. Alalla on hänen mukaansa myös erilaisia hinnoittelukäytäntöjä.

Aivan aluksi Helminen huomauttaa, että ravintolan pitää maksaa liiketilasta vuokraa ja henkilökunnan palkat. Nämä vaikuttavat myös myytävien tuotteiden hintoihin.

– Hinnoittelun perusteena on se, että kustannukset pitää kattaa, Helminen tiivistää Verkkouutisille.

Erittäin oleellinen tekijä oluen ja muiden alkoholituotteiden hinnoissa on myös verotus. Suomessa niin oluen, viinien kuin väkevien alkoholijuomien verotus on kireintä koko Euroopan unionissa.

– Se on suurin yksittäinen tekijä siihen, miksi Suomessa hinnat ovat kalliimmat kuin muualla, Helminen toteaa.

Terassilla tai ravintolassa asiakas maksaa oluen lisäksi muun muassa palvelusta ja viihtyisyydestä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Ravintolassa et maksa vain oluesta

Eri ravintoloiden välillä voi olla huomattavia eroja sen suhteen, millä hinnalla ne myyvät olutta ja muita alkoholijuomia. Helmisen mukaan tässä oleellisena tekijänä on anniskeluravintolan sijainti ja vuokrataso.

– Helsingin keskustassa vuokrataso on aivan eri kuin esimerkiksi 40 kilometrin matkan päässä. Tietysti kustannus- ja markkinalähtöisyys vaikuttavat hinnoitteluun, Helminen toteaa.

Sijainnin lisäksi hinnoitteluun vaikuttavat muutkin tekijät. Helminen huomauttaa, että ravintolasta oluen tai muun juoman ostava ei maksa pelkästä juomasta vaan kokonaisuudesta, johon kuuluu esimerkiksi ravintolan sisustus, palvelu ja muut ihmiset.

Siksi anniskeluravintolan oluttuopin hinnan vertaaminen kaupassa myytävän oluttölkin hintaan ei ole kovin järkevää.

– Olutta voi periaatteessa juoda missä tahansa, kunhan huomioi lain tuomat rajoitukset. Ravintolakokemukseen kuuluu myös miljöö eli musiikki, palvelu ja muut ihmiset. Jotta se kaikki saadaan pyörimään, pitää vuokrata tilat ja investoida siihen. Eikä kyse ole aivan pienistä investoinneista.

Hän vertaa tilannetta omaan kotiin investoimiseen. Todennäköisesti suurin osa ihmisistä investoi omaan asuntoonsa ja hankkii sinne huonekaluja, jotta kodista saadaan viihtyisä.

– Tässä tapauksessa ravintolasta on tehty muille ihmisille paikka viihtyä. Se on ehdottoman tärkeää muistaa, Helminen huomauttaa.

Jokainen ravintola saa myydä olutta haluamallaan hinnalla. Alle kustannusten sitä ei kuitenkaan kannata myydä. PIXABAY

Alle kustannusten ei kannata myydä

Myös myyntimäärät eli niin sanotut volyymit voivat vaikuttaa oluttuopin hintaan. Esimerkiksi kesällä oluen myynti on usein suurempaa kuin talven synkkinä kuukausina.

– Olut on niin sanottu muuttuva kulu ja muuttuva tuotto. Vuokra taas on kiinteä, joka pitää maksaa joka kuukausi. Volyymilla on hyvin suuri vaikutus siihen, mikä sen tuopin hinnan kuuluisi olla.

Helmisellä ei ole antaa mitään tarkkaa euromääräistä arviota siihen, minkä hinnan alle oluttuoppia ei ole kannattavaa myydä.

– Kulut on katettava eli alle kustannusten ei ole kannattavaa myydä. Sen suuruus taas vaihtelee eri ravintoloiden välillä.

Oluen ja muiden alkoholijuomien ravintolahinnat herättävät keskustelua etenkin kesäisin. Yleinen mielipide tuntuu olevan, että hintataso on liian korkea.

Helmisen mukaan hintoja arvostelevien kannattaa muistaa se, että ravintolatoimintaan liittyy myös lukuisia edellä mainittuja kuluja. Ravintolan on voitava tehdä myös voittoa, jotta se voi jatkaa toimintaansa.

– Se, kuinka paljon ravintolan pitää tehdä voittoa, riippuu aina yrityksen omista tavoitteista, Helminen kertoo.

LUE MYÖS:

Täällä oluttuoppi maksaa alle 3,50 euroa – uusi sivusto paljastaa halvimmat baarit

Juotko itsesi usein humalaan? Näin se voi vaurioittaa aivojasi

Tällainen ruokavalio vie ennenaikaiseen hautaan