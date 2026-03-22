Li Anderssonin linjalle tyrmäys – ”Aina löytyy perustelu veronkorotuksille”

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma hämmästelee viestipalvelu X:ssä vasemmistoliiton europarlamentaarikon Li Anderssonin Helsingin Sanomissa julkaistua mielipidekirjoitusta, jossa Andersson sanoo, että vahva talous voidaan yhdistää kireämpään verotukseen.

Andersson harmittelee kirjoituksessaan talouskeskustelua vaivaavaa ”ristiriitaista yksisilmäisyyttä”, jossa verojen suunta on vain alaspäin. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Tanskassa kokonaisveroaste oli vuosina 2005–2023 pääosin muutaman tai parhaimmillaan jopa kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa.

– Tanskan mallilla viitataan yleensä vain työmarkkinavelvoitteisiin ja sosiaaliturvan ehdollisuuteen. Silloin unohtuu täysin paitsi sosiaaliturvan Suomea parempi taso myös sen rahoittaminen merkittävästi korkeammilla veroilla, Andersson linjaa.

Vasemmistopoliitikon mukaan mittavat sopeutukset eivät näin ollen ole mahdollisia ilman ”tulopohjaa vahvistavia verouudistuksia”.

Kauma ei kuitenkaan yhdy Anderssonin näkemykseen.

– Vasemmistoliitto ei petä koskaan. Aina löytyy perustelu veronkorotuksille, hän päivittelee.

Kauma linjaa itse vastustavansa veronkorotuksia. Hän sanoo, että erityisesti tuloveroja pitäisi alentaa, sillä keski- ja hyvätuloisten veroprogressio on Suomessa aivan liian korkea. Tämä taas heikentää motivaatiota ja on epäreilua.

Verot pitäisi siis saada alas, ei ylös.

Tanskan vasemmisto saa toisaalta Kaumalta myös kehuja. Esimerkiksi maahanmuuton suhteen maassa ollaan realistisempia.

– Siellä ei saa heti täysiä tukia, kuten meillä. Ja muutoinkin etenkin humanitäärisen maahanmuuton ehdot ovat kovemmat kuin meillä, Kauma sanoo.

– Vaihteeksi Suomen vasemmisto voisi ottaa siitä oppia.

Myös työttömyyden hoito on tehokkaampaa, viennin osuus bruttokansantuotteesta on suurempi ja julkisten menojen osuus pienempi kuin Suomessa.

Näissa asioissa Suomenkin olisi syytä ottaa Kauman mukaan mallia Tanskasta.

– Pelkkä verotus ei Tanskan menestystä ole luonut, kokoomusedustaja päättää.